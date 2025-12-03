胡瓜年後將繼續主持「大集合」 雙方酬勞未定原因曝光

我的頻道

記者葉君遠／即時報導
「綜藝大集合」去留多變，就看胡瓜(中)心中決定。圖／摘自臉書
胡瓜和民視的關係在他寄出不續約存證信函後，進入是「走」還是「留」的階段，最新狀況是，民視把談判權交給「綜藝大集合」製作單位，目前確定節目在年後繼續錄影，至於糾結的酬勞問題，由於雙方還在協商階段，未透露相關細節。

胡瓜「綜藝大集合」節目約明年1月到期，民視攤開近年製作成本表分析給他看，希望在景氣不佳的狀況下大家一起共體時艱，但胡瓜認為對節目的付出不容抹滅，上月出存證信函後雙方決裂，昨天傳出民視要維持原價留住胡瓜，但據悉，原價一事子虛烏有。

胡瓜主持行情每小時25萬(約8340美元)，「大集合」一集2小時可拿50萬(約1萬6680美元)酬勞，他在民視23年從未漲過價，一個老員工自認沒漲最後還要被砍價心中自然難平，但電視台認為，20年前節目收視率可以達8或9，如今只剩下2，已到了就算談置入、冠名和賣版權都無法攤平的現實。

胡瓜近期轉向華視和陳亞蘭、歐漢聲主持周六「周末最強大」，製作費逼近200萬(約6萬6721美元)，電視台能付出這麼大成本，是因為華視和緯來攜手挹注，但民視20多年來都獨資，因為胡瓜事件，台內也開始檢討，明年開始計畫採相同模式，「否則大成本的節目一定賠錢」。

胡瓜近日對民視事件轉趨低調，一是全力強打華視新作不願模糊焦點，二是因為跟「綜藝大集合」製作單位大藝深厚交情，雙方雖已見面，但對數字尚無共識，不願風吹草動打破談判氣氛，有媒體報導民視願用原價留下胡瓜，想留是真，但數字必定減少，就看雙方怎談。

