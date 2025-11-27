宋承憲「玩家2」凍齡熱血回歸 小11歲性感女星喊：美夢成真

我的頻道

記者陳慧貞／即時報導
張圭悧在「玩家2」中飾演王牌賽車手。圖／八大電視提供
張圭悧在「玩家2」中飾演王牌賽車手。圖／八大電視提供

由宋承憲主演，帶領韓劇「玩家2」新加入的吳漣序、張圭悧等4位成員，展開一連串以牙還牙復仇行動。暌違第一季作品6年，宋承憲凍齡外型帥氣破表，完全看不出年齡差異性。「玩家2」集結許多重量級明星輪番客串登場，包括曾演出「魷魚遊戲」的許成泰，這回化身邪教首腦，以及扮演房地產幕後操盤手的李洙赫，冷酷外表加上低沉嗓音，反派陣容堅強令人期待。

「玩家2」延續第一季的精神，飾演隊長姜赫利的宋承憲，在神秘助手吳漣序 的引導下，集結各領域頂尖好手，鎖定非法不當的惡勢力集團，展開更大規模的反擊行動。對於角色的呈現上，宋承憲坦言相較於動作片英雄，這次人物的魅力在於「頭腦」，利用智慧設計騙局制裁壞人，更突顯角色魅力。此外，他也表示從故事開端的復仇心，到第二季面對新事件的懲惡態度，希望觀眾能感受到他的變化與成長。

「玩家2」新加入的成員吳漣序小宋承憲11歲，外型姣好的她有「韓國最美素顏」封號，從小就是宋承憲粉絲，這次能合作「像美夢成真」，並稱讚對方在片場對所有工作人員都非常親切，是名副其實的暖男前輩。另外也是這次宋承憲底下新成員的張圭悧，劇中化身擁有過人駕駛技術的王牌賽車手，不少飆車戲都是她親自上陣，但隊友太元碩忍不住爆料，有場飆車戲大家面露驚恐表情，是真實反應！

「玩家2」中，太元碩(左起)、宋承憲、李施彥反擊惡勢力。圖／八大電視提供
「玩家2」中，太元碩(左起)、宋承憲、李施彥反擊惡勢力。圖／八大電視提供
宋承憲「玩家2」靠鬥智力拚惡勢力。圖／八大電視提供
宋承憲「玩家2」靠鬥智力拚惡勢力。圖／八大電視提供
李洙赫在「玩家2」中詮釋反派角色，以冷酷造型登場。圖／八大電視提供
李洙赫在「玩家2」中詮釋反派角色，以冷酷造型登場。圖／八大電視提供
許成泰在「玩家2」化身邪教首腦。圖／八大電視提供
許成泰在「玩家2」化身邪教首腦。圖／八大電視提供
吳漣序（右）讚宋承憲是暖男前輩。圖／八大電視提供
吳漣序（右）讚宋承憲是暖男前輩。圖／八大電視提供
宋承憲「玩家2」暌違角色6年回歸，外型依舊帥氣。圖／八大電視提供
宋承憲「玩家2」暌違角色6年回歸，外型依舊帥氣。圖／八大電視提供

房地產 魷魚遊戲 韓劇

