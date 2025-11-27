宋承憲「玩家2」凍齡熱血回歸 小11歲性感女星喊：美夢成真

張圭悧在「玩家2」中飾演王牌賽車手。圖／八大電視提供

由宋承憲主演，帶領韓劇 「玩家2」新加入的吳漣序、張圭悧等4位成員，展開一連串以牙還牙復仇行動。暌違第一季作品6年，宋承憲凍齡外型帥氣破表，完全看不出年齡差異性。「玩家2」集結許多重量級明星輪番客串登場，包括曾演出「魷魚遊戲 」的許成泰，這回化身邪教首腦，以及扮演房地產 幕後操盤手的李洙赫，冷酷外表加上低沉嗓音，反派陣容堅強令人期待。

「玩家2」延續第一季的精神，飾演隊長姜赫利的宋承憲，在神秘助手吳漣序 的引導下，集結各領域頂尖好手，鎖定非法不當的惡勢力集團，展開更大規模的反擊行動。對於角色的呈現上，宋承憲坦言相較於動作片英雄，這次人物的魅力在於「頭腦」，利用智慧設計騙局制裁壞人，更突顯角色魅力。此外，他也表示從故事開端的復仇心，到第二季面對新事件的懲惡態度，希望觀眾能感受到他的變化與成長。