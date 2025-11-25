與陳妍希離婚9個月 陳曉暴瘦9公斤「雙頰凹陷」認不出

陳曉為戲「大生意人」特意減重9公斤。圖／愛爾達電視 提供

戲劇男神陳曉 首次主演「大男主」經商劇，暌違8年再次剃頭留辮詮釋清裝劇，該劇改編自趙之羽同名小說，講述晚清年間，書生古平原在科舉中遭人陷害，被流放途中意外闖入私鹽商隊，因緣際會下開始從商，他以票號立足、茶業發家、鹽業立業逐步壯大，與晉商、徽商、京商、洋商多方博弈，最終聯合本土商幫挽救國家經濟命脈的故事。

陳曉、陳妍希 2月正式宣布離婚，結束8年婚姻後，相較於女方經常更新社群貼文、曬演唱會嗨照的活躍狀況，陳曉恢復單身後，依然維持一貫低調，直到為新劇「大生意人」現身宣傳活動，帥氣模樣，掀起討論潮，不過他在訪問中透露，為了更貼近「古平原」這個角色，他提早兩個月學習算盤、研讀山西票號史料，還特意減重 9公斤，卻被網友發現他疑似為戲「瘦到脫相」，引發網友熱議「瘦好多啊」、「整個人都快認不出來了！」