快訊

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

強生：絕大多數共和黨不支持延長歐記健保補助

與陳妍希離婚9個月 陳曉暴瘦9公斤「雙頰凹陷」認不出

記者陳慧貞／即時報導
陳曉為戲「大生意人」特意減重9公斤。圖／愛爾達電視 提供
陳曉為戲「大生意人」特意減重9公斤。圖／愛爾達電視 提供

戲劇男神陳曉首次主演「大男主」經商劇，暌違8年再次剃頭留辮詮釋清裝劇，該劇改編自趙之羽同名小說，講述晚清年間，書生古平原在科舉中遭人陷害，被流放途中意外闖入私鹽商隊，因緣際會下開始從商，他以票號立足、茶業發家、鹽業立業逐步壯大，與晉商、徽商、京商、洋商多方博弈，最終聯合本土商幫挽救國家經濟命脈的故事。

陳曉、陳妍希2月正式宣布離婚，結束8年婚姻後，相較於女方經常更新社群貼文、曬演唱會嗨照的活躍狀況，陳曉恢復單身後，依然維持一貫低調，直到為新劇「大生意人」現身宣傳活動，帥氣模樣，掀起討論潮，不過他在訪問中透露，為了更貼近「古平原」這個角色，他提早兩個月學習算盤、研讀山西票號史料，還特意減重9公斤，卻被網友發現他疑似為戲「瘦到脫相」，引發網友熱議「瘦好多啊」、「整個人都快認不出來了！」

「大生意人」中，陳曉展現細膩眼神戲，完美演繹「古平原」從流放邊疆的文弱書生到商界梟雄的蛻變。另外，新生代女神孫千第一次與陳曉合作，她在劇中打破傳統古裝女主角的刻板印象，飾演武力、智謀雙在線的鏢局千金「常玉兒」，男女主角在戲中婚後戲份相當甜蜜，兩人擦出CP火花也很吸睛，亦讓整部戲的期待值加分不少。

新生代女神孫千在「大生意人」中飾演常玉兒。圖／愛爾達電視 提供
新生代女神孫千在「大生意人」中飾演常玉兒。圖／愛爾達電視 提供

陳曉 陳妍希 減重

