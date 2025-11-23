子瑜哭哭姐姐們好心疼 預告「TWICE大巨蛋」日期曝光

子瑜讀信時忍不住眼淚，成員們趕快給她安慰跟逗樂她。圖／讀者提供

南韓 女團TWICE出道10年，今晚在高雄演出畫下完美句點。子瑜準備要念手寫信前，深吸一口氣表示：「昨天沒有哭，我不會哭的。」可是她開始念信後還是差點忍不住在台上淚崩，只能帶著哭腔怪悲傷的音樂太催淚，佯怒道：「能不能把音樂關掉！」

今天大家刻意安排子瑜站上升降舞台，讓她升高後暢所欲言，志效甚至說：「妳要講1小時也可以。」Sana也強調「要講多少久都可以」。子瑜又驚又喜，緩緩道出從練習生走到今天的心情，全場粉絲也忍不住淚流滿面。

子瑜念完信後，舞台降至平面，其他成員立刻一擁而上抱著她，又是親親又是拍拍，心疼子瑜為了這一刻成受了許多。

雖然這次成員彩瑛因為身體健康因素缺席，但全場粉絲只要看到大螢幕影片播到彩瑛的畫面，照樣大聲尖叫，應援力爆棚。