日團柚子取消上海、台灣巡演 多名藝人行程受影響

因為近期日本 與中國外交關係緊張，有多組日本音樂人、偶像在中國的活動受到影響，其中日本雙人組合柚子今天宣布，原訂於12月在上海、香港 、台灣舉行的巡演皆全部取消。

根據日本媒體Sponichi Annex今天報導，日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢引發中國反彈，日本娛樂界在中國的多個活動遭取消，受到的影響持續擴大。

雙人團體「柚子」今天宣布，原訂12月舉行的「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK」因不可避免的諸多因素，決定取消全部公演。這次亞洲巡演原訂在中國的香港、上海，以及台灣的台北3個城市舉行。

另外，日本女子偶像團體「iLiFE!」昨天在官方X宣布，原訂於28日、29日出演的中國上海偶像祭「NSE2025 元星舞台」已被取消。

爵士鼓手本田 珠也原訂於20日、今天在北京藝術中心參加貝斯手鈴木良雄的公演，不過本田珠也於20日在X上表示，「原本彩排已經結束，聲音也是在最佳狀態，但公安突然來了，不只我們、所有在場人員都很悲傷，一般市民真的很無力。」

此外，日本喜劇公司「吉本興業」取消原訂在上海的表演，該表演為上海國際藝術節的一部分，吉本興業原本已連續多年出演；11人男子偶像團體「JO1」也宣布取消原訂28日在中國舉行的粉絲活動。（編譯：楊啟芳）1141122