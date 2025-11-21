坤達、書偉捲閃兵風波 停工後罕見合體Energy原因曝光

Energy、鼓鼓呂思緯、蕭秉治陪歌迷過聖誕。圖／相信音樂提供

Energy因團員坤達、書偉閃兵風波，遭相信音樂下令停工8個月，除公益活動外取消所有演出，坤達老婆柯佳嬿 今（21）日出席記者會時也表示正陪著他反省。

不過他們9月就錄好的公益耶誕單曲照常發行，Energy攜手丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治，翻唱五月天 的經典奇幻歌曲「聖誕夜驚魂」，拍MV當天全員齊聚，從一早拍攝時就開始聊個不停，現場應景的聖誕裝飾，一起玩起交換禮物、桌遊、枕頭戰等，就像一家團聚一樣熱鬧。MV更有彩蛋，五月天怪獸、阿信驚喜現身，歌迷直讚：「這是最棒的聖誕禮物！」

對於重新詮釋「聖誕夜驚魂」，丁噹透露：「有一年聖誕節 在美國開唱，在快要上台的那一刻，我的拉鍊繃開壞了，經紀人快速拿針線縫起來，真的是聖誕夜驚魂。」被問及今年聖誕節怎麼過，鼓鼓馬上說：「跟太太過。」熱愛創作的蕭秉治說：「我和我的小太太過，也就是和鋼琴一起過。」

白安則因為工作在身，將和經紀人一起過，丁噹接著回說：「我沒工作的話，就一個人過。」Energy的Toro立刻想到個好方法，對丁噹說：「聽起來我也有空，所以我們可以一起找白安和經紀人。」