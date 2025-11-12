Energy坤達、書偉認閃兵 密友爆近況「早知情」
聽新聞
test
0:00 /0:00
闊別民歌舞台30年，陳艾玲在邰肇玫感性喊話下回歸，22日要登上2025「臺北大巨蛋·民歌大團圓」演唱會，昨彩排時談到昔日旗下歌手Energy閃兵，她說：「大概知道一點點，但沒那麼清楚。」
陳艾玲（芝麻）當年與林育如（龍眼）組成女子二重唱「芝麻龍眼」出道，無奈工作過程發生嚴重車禍，林育如搶救後不治，陳艾玲單飛一段時間後投身幕後，任職環球音樂製作部經理時，曾和Energy、林憶蓮、陳奕迅、潘瑋柏等人合作。她和Energy結束合作後仍是好友，不時透過群組聯繫感情，如今坤達、書偉認了閃兵，工作全面停擺，讓她有點擔心。
她說能夠明白那個年代去當兵後會出現斷層時間，所以才會做出這種選擇，私下也傳訊息告訴兩人好好沉澱、休息一下，人生有挫敗是好事，收到兩人「謝謝」回應。
陳艾玲昨彩排跟南方二重唱重新詮釋經典名曲「動不動就說愛我」，又加入林佳蓉、邰肇玫、徐曉菁、許淑絹、楊芳儀飆唱「小小貝殼」，以二重唱、三重唱、輪唱等多層次方式，交織出震撼人心的美聲天堂，閻宗玉（大南方）開心表示：「雖然彼此都不是第一次見面，但像是芝麻（陳艾玲）、楊芳儀，徐曉菁真的是好久不見！因為二重唱在樂壇是少數也是珍貴，因此這次民歌大巨蛋真的圓了我們的心願。」
上一則
FB留言