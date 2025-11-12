Energy坤達、書偉認閃兵 密友爆近況「早知情」

Energy坤達(右)、書偉(左二)認了閃兵，目前團體全面停工。圖／本報資料照片

闊別民歌舞台30年，陳艾玲在邰肇玫感性喊話下回歸，22日要登上2025「臺北大巨蛋·民歌大團圓」演唱會，昨彩排時談到昔日旗下歌手Energy閃兵 ，她說：「大概知道一點點，但沒那麼清楚。」

陳艾玲（芝麻）當年與林育如（龍眼）組成女子二重唱「芝麻龍眼」出道，無奈工作過程發生嚴重車禍，林育如搶救後不治，陳艾玲單飛一段時間後投身幕後，任職環球音樂製作部經理時，曾和Energy、林憶蓮、陳奕迅、潘瑋柏等人合作。她和Energy結束合作後仍是好友，不時透過群組聯繫感情，如今坤達、書偉認了閃兵，工作全面停擺，讓她有點擔心。

她說能夠明白那個年代去當兵後會出現斷層時間，所以才會做出這種選擇，私下也傳訊息告訴兩人好好沉澱、休息一下，人生有挫敗是好事，收到兩人「謝謝」回應。