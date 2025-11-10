佘詩曼50歲仍單身「新聞女王2」聊天室被喊「媽」傻眼

佘詩曼在「新聞女王2」戲裡霸氣行事作風，帥到讓粉絲直呼「媽媽」。圖／年代提供

佘詩曼主演，港劇「新聞女王2」時隔兩年強勢回歸，開播氣勢如虹，立刻攻占多個排行榜冠軍。日前她親自上線突襲聊天室，和粉絲們同步追劇，互動中驚見留言「文慧心，你就是我媽媽！」佘詩曼忍不住疑惑：「為什麼都在叫『媽媽』？我是你們的主播文慧心，Man姐呀！」後來才從粉絲口中得知「媽媽」正是對她的崇拜暱稱，象徵「又美又強」的女神，讓她會心一笑。

由佘詩曼和黃宗澤主演的新劇「新聞女王2」延續第一季的高人氣，討論度再攀新高。劇中，佘詩曼以雷厲風行的節奏貫穿全局，舉手投足都散發女王氣場。她對角色要求嚴格，連直升機高空戲都親自上陣，敬業態度令人折服。粉絲看到她一身俐落氣勢，不禁刷起「媽媽」留言，形容她既有力量又讓人尊敬，完全詮釋「Man姐魅力」。

《新聞女王2》文慧心退出電視台創立自媒體公司實現新聞價值，黃宗澤飾演的新聞總監古肇華眼裡只有利益，唯恐天下不亂地播報嗜血題材。兩人在劇中劍拔弩張，火藥味濃厚，不僅佘詩曼直呼想揍對方，連黃宗澤都忍不住以「賤人」自稱，幽默化解角色的暗黑形象。不過其實戲外的黃宗澤是個不折不扣的暖男，儘管工作繁忙，仍經常親自煲湯慰勞辛苦的劇組，令人相當感動。