剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

超級樂透1400萬元中獎彩券在聖荷西售出

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

記者陳穎／即時報導
吳亦凡。(圖／摘自微博)
吳亦凡。(圖／摘自微博)

中國男星、前EXO成員吳亦凡自2021年因性侵案遭判刑13年後，近年鮮少露面。未料近日卻突然登上微博熱搜，瘋傳他「疑似在獄中死亡」，引發網路熱議。他在2021年被網紅都美竹指控性侵未成年少女，經北京朝陽法院審理後，以強姦罪與聚眾淫亂罪判處13年有期徒刑並驅逐出境，二審維持原判，自此淡出螢光幕。

沒想到近日又有驚人爆料傳出。據中國多名律師與娛樂博主透露，吳亦凡在服刑期間被查出涉嫌逃稅高達人民幣3億元（約4212萬美元），目前疑似已從原本的監獄轉送至北京朝陽看守所配合調查。

爆料指出，吳亦凡在牢中過著極為低調的生活，日常多以勞務工作、閱讀及規律作息為主，與外界幾乎完全隔絕。由於案件敏感，他的所有通信、探視與金錢往來都受到嚴格管控，僅有官方核准的律師能與他聯繫。據悉，這次逃稅指控若屬實，吳亦凡恐面臨追加刑期或罰金處分。目前官方尚未正式回應，但消息已在微博上瘋傳。

消息源自一名中國娛樂博主的爆料，指稱吳亦凡「長期拒絕進食，最終身體衰弱不治」。貼文發出後迅速登上熱搜榜前列，引起粉絲與網友震驚。不過截至目前，北京朝陽公安與官方媒體皆未對傳聞做出任何回應。

多家中媒也提醒網友「切勿散播未經證實的消息」，強調若惡意製造或傳播謠言，將依法追責。據了解，吳亦凡仍在北京某指定監獄服刑，目前並無可信證據顯示他死亡。然而，他在2021年被網紅都美竹指控性侵未成年少女，經北京朝陽法院審理後，以強姦罪與聚眾淫亂罪判處13年有期徒刑並驅逐出境，二審維持原判，自此淡出螢光幕。

吳亦凡於2014年退出韓國男團EXO，返中後迅速走紅，音樂與影視作品皆創高人氣。直到2021年，網紅都美竹爆料他以「選女主角」為名誘騙女性、灌酒性侵，甚至涉及未成年少女，引發軒然大波。

經法院審理，判決確認吳亦凡多次性侵醉酒女子並參與多人性派對，最終被判處13年有期徒刑並驅逐出境。吳亦凡上訴後被駁回，自此消息全被封鎖。入獄後，外界僅得知他生活低調、探視受限。期間甚至傳出其母親與表親涉洗錢與逃稅被調查，家庭陷入困境。如今「獄中死亡」傳聞再次掀起輿論浪潮，不少網友呼籲：「等待官方證實，不要被假新聞帶風向。」

