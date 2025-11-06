麻由錄「中文怪物」挨轟心機重 親曝和小百合私下互動

藤井麻由為了「中文怪物」事前做了很多準備。（記者林士傑／攝影）

日本 藝人麻由因為參與「中文怪物」知名度大增，她表示當時是自己主動報名，沒想到播出後節目大受歡迎，而她和另一名參賽者早川小百合疑似不合的片段也引發討論，她透露主要是幕後剪接的關係，事後酷也特別來關心她和鼓勵她，希望她別太在意網友留言。

麻由當時和其他日本參賽者剛好分配在同一組，當時聊起誰的中文最好，麻由把同桌的隊友都誇了一輪，卻不包括早川小百合，理由是她認為小百合時常往返日本和台灣，所以比起來中文沒有其他人流利，後來小百合向其他參賽者抱怨自己被排擠，麻由事後則發文澄清，自己當時其實是回答了2個問題，但經過節目組剪輯，看起來就像她在針對小百合，她也私下向小百合道歉，只是節目組沒有拍到。

麻由坦言，她和小百合私下確實沒有太多交集，「我們是工作上的夥伴，但私下不會常聊天，我和愛子就真的比較常見面」，她解釋錄影時大家氣氛都很好很歡樂，不過看到小百合和別人抱怨的畫面，她確實也嚇了一跳：「但我也反省自己，應該要點到每個人的名字才對，因為來參賽的每個人中文都很好，沒有誰不好。」