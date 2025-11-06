我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

與柯林法洛拍吻戲前大啖鹹派 瑪格羅比：別怕 我有口香糖

記者廖福生／即時報導
瑪格羅比（Margot Robbie）攜手金球影帝柯林法洛（Colin Farrell）主演的浪漫愛情電影「奇幻導航」。圖／CATCHPLAY+提供
瑪格羅比（Margot Robbie）攜手金球影帝柯林法洛（Colin Farrell）主演的浪漫愛情電影「奇幻導航」。圖／CATCHPLAY+提供

由「芭比好萊塢當紅女星瑪格羅比（Margot Robbie）攜手金球影帝柯林法洛（Colin Farrell）主演的浪漫愛情電影「奇幻導航」（A Big Bold Beautiful Journey），故事描述各自心懷遺憾的男女主角大衛和莎拉，因緣際會坐上一台能夠導航回到過去的神奇座車，一路上他們重溫過往並在彼此的陪伴下與自己和解，帶給觀眾一段成熟又療癒的大人系戀愛。

兩人的吻戲更是浪漫破表，首度合作就火花四射。 不過，在接受 podcast 訪問時，瑪格羅比透露拍攝吻戲的現場其實尷尬又爆笑，原來那天柯林特地帶了自己做的牧羊人派給瑪格，而瑪格在拍攝前的空檔忍不住嘴饞大快朵頤。

她回憶道：「我正忙著把派吞下肚，柯林一臉不可置信地看著我，好像在問『你是認真的嗎？你現在要吃完這整份派？』我輕鬆回他：別擔心，我有很多口香糖。」這幕私下的小插曲，也讓兩人的甜蜜互動更加生動可愛。

電影「奇幻導航」中除了滿滿浪漫奇幻的時空旅程外，男女主角一路在車上聊天談心、從陌生到敞開心房的互動，更是貫穿全片的重要橋段。由於開車的戲份實在太多，瑪格羅比和柯林法洛乾脆提出「直接上路彩排」的瘋狂想法，導演坐後座，他們兩人直接邊開邊排戲。

柯林法洛笑說：「因為很多戲都是我開車、瑪格坐副駕，我們就提議乾脆真的上路彩排。我記得我們一路在洛杉磯亂晃，餓了就開去得來速買東西吃，我們一邊開車一邊聊人生，也順便背台詞，結果排戲變成一趟小型公路之旅。」而柯林的開車技術也獲得全劇組一致認證，瑪格羅比更直呼他帥氣又會開車，電影裡外都是魅力爆棚的完美旅伴。

電影「奇幻導航」描述偶然在朋友婚禮相遇的莎拉和大衛，因為各種出人意料的命運轉折，踏上一段大膽、奇幻又美麗的旅程，重返各自過去的重要時刻，重新理解自己如何走到今天的現在，甚至有機會改寫自己的未來。

男女主角一路在車上聊天談心、從陌生到敞開心房的互動。圖／CATCHPLAY+提供
男女主角一路在車上聊天談心、從陌生到敞開心房的互動。圖／CATCHPLAY+提供

芭比 洛杉磯 好萊塢

上一則

司機不信他60歲…吳鎮宇搭公交車 刷老年卡險被趕下車

下一則

「密約女孩」一語成讖？黃明志代言台北市觀光資訊下架

延伸閱讀

談中國威脅 賴清德：以大衛對歌利亞精神抗威權

談中國威脅 賴清德：以大衛對歌利亞精神抗威權
英安德魯王子傳願搬離皇家莊園 但要求給2棟房為交換條件

英安德魯王子傳願搬離皇家莊園 但要求給2棟房為交換條件
莉莉艾倫爆婚變內幕 小三是紐奧良的單親媽

莉莉艾倫爆婚變內幕 小三是紐奧良的單親媽
莉莉艾倫爆婚變內幕「怪奇物語」老公偷吃單親媽 痛斥：她害我想死

莉莉艾倫爆婚變內幕「怪奇物語」老公偷吃單親媽 痛斥：她害我想死

熱門新聞

「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
竇靖童與女星宋妍霏戀情曝光。(取材自微博)

王菲愛女竇靖童戀情曝光 深夜約會太甜 低調秘戀1年被抓包

2025-10-30 03:26
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
玉澤演日前才到台灣出席活動。（取材自Instagram）

韓星玉澤演宣布結婚 經紀公司證實新娘身分

2025-10-31 23:43
驟逝的謝侑芯被網友封為「護理系女神」。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯喪命爆內幕 警懷疑黃明志性交、移動遺體

2025-11-02 09:05
屠穎（中）和周華健（右）交情非常好。圖／摘自小紅書

資深音樂人屠穎驚傳過世 早上還在曬跑步照

2025-11-01 08:51

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽