與柯林法洛拍吻戲前大啖鹹派 瑪格羅比：別怕 我有口香糖

由「芭比 」好萊塢 當紅女星瑪格羅比（Margot Robbie）攜手金球影帝柯林法洛（Colin Farrell）主演的浪漫愛情電影「奇幻導航」（A Big Bold Beautiful Journey），故事描述各自心懷遺憾的男女主角大衛和莎拉，因緣際會坐上一台能夠導航回到過去的神奇座車，一路上他們重溫過往並在彼此的陪伴下與自己和解，帶給觀眾一段成熟又療癒的大人系戀愛。

兩人的吻戲更是浪漫破表，首度合作就火花四射。 不過，在接受 podcast 訪問時，瑪格羅比透露拍攝吻戲的現場其實尷尬又爆笑，原來那天柯林特地帶了自己做的牧羊人派給瑪格，而瑪格在拍攝前的空檔忍不住嘴饞大快朵頤。

她回憶道：「我正忙著把派吞下肚，柯林一臉不可置信地看著我，好像在問『你是認真的嗎？你現在要吃完這整份派？』我輕鬆回他：別擔心，我有很多口香糖。」這幕私下的小插曲，也讓兩人的甜蜜互動更加生動可愛。

電影「奇幻導航」中除了滿滿浪漫奇幻的時空旅程外，男女主角一路在車上聊天談心、從陌生到敞開心房的互動，更是貫穿全片的重要橋段。由於開車的戲份實在太多，瑪格羅比和柯林法洛乾脆提出「直接上路彩排」的瘋狂想法，導演坐後座，他們兩人直接邊開邊排戲。

柯林法洛笑說：「因為很多戲都是我開車、瑪格坐副駕，我們就提議乾脆真的上路彩排。我記得我們一路在洛杉磯 亂晃，餓了就開去得來速買東西吃，我們一邊開車一邊聊人生，也順便背台詞，結果排戲變成一趟小型公路之旅。」而柯林的開車技術也獲得全劇組一致認證，瑪格羅比更直呼他帥氣又會開車，電影裡外都是魅力爆棚的完美旅伴。