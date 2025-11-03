珍妮佛安妮斯頓官宣新戀情：親愛的，生日快樂

我的頻道

珍妮佛安妮斯頓。（美聯社）
珍妮佛安妮斯頓。（美聯社）

好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）在社群平台曬出與催眠治療師、人生導師、作家吉姆柯蒂斯（Jim Curtis）的合照，公開戀情。她寫道：「親愛的，生日快樂。」照片中，她從背後抱住男友，十分甜蜜；柯蒂斯則以一個親吻表情符號回覆。

56 歲的安妮斯頓在IG分享了一張甜蜜的黑白合照，照片中她從背後擁抱著 50 歲的柯蒂斯，藉此慶祝他的生日。

（取自instagram@jenniferaniston；若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.）

安妮斯頓曾於2000年與影星「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）結婚，2005年離婚後，小布與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）再婚並育有6名子女。安妮斯頓則與演員賈斯汀瑟洛（Justin Theroux）再婚，但於2017年分手。

柯蒂斯是一名生活教練與愛情導師，也自稱為「轉化教練與催眠治療師」。安妮斯頓已追蹤他近兩年，今年7月，媒體首次拍到她與柯蒂斯在西班牙馬略卡島共度假期，傳出戀情。最近，柯蒂斯更陪伴她出席 Apple TV+ 劇集《晨間直播秀》（The Morning Show）第三季首映，兩人關係升溫。

安妮斯頓的好友與粉絲對這段新戀情感到欣喜，她最近才坦言自己曾長達 20 年暗自與不孕奮戰。有人留言說：「我最喜歡現在的妳！健康、快樂、成功又戀愛中！珍，妳值得這一切！」好友艾美舒默（Amy Schumer）也留言：「美麗的情侶。」奧莉薇亞曼恩（Olivia Munn）與萊絲莉曼恩（Leslie Mann）都在貼文下留了愛心符號。

安妮斯頓 小布 裘莉

