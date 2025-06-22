慟別父親 曹雅雯認瞞病情 哭喊：原諒我簽下放棄急救

曹雅雯(右)忍痛送別過世的爸爸。圖／摘自IG

台灣歌手曹雅雯日前剃光頭陪爸爸一起對抗癌症 ，無奈天不從人願，爸爸在本月病逝，告別式於今日舉辦，曹雅雯不捨地說：「今天是你人生的結業式，再無憂煩病痛，我會好好照顧你這一生最摯愛的女人、我的媽媽。我會繼續好好生活，好好唱歌。」

在告別式結束之後，曹雅雯在社群分享跟父母的合照點滴，提到爸爸3年多前動刀後便不能說話，讓她自責沒有好好照顧爸媽，「我的歌喉就是遺傳你的，我知道你有多喜歡唱歌，面對再也不能發出聲音的日子，竟是如此積極頑強。是你讓我知道，如何勇敢面對生命的各種挑戰。看著你努力不懈的樣子，我真的自嘆不如」。

此後曹爸爸靠著寫字跟家人溝通，一家人也把握機會旅遊共創回憶，但病情逐漸惡化，曹爸爸漸漸地連寫字都很吃力，曹雅雯心疼表示：「但每次握著我跟媽媽的手，都還能感受你溫暖強勁的力道。」也讓她想起每次爸爸開車載她，抵達高鐵站時都會緊緊握著彼此的手，種種相處點滴湧上心頭，讓她更加不捨。

曹雅雯說在4月演唱會前夕，爸爸一度病危，讓她覺得天崩地裂，所幸最後爸爸成功度過生死關頭，父母坐在台上好好聽她唱歌，她在祭文時向爸爸道歉：「爸，請原諒我最後還是沒有向你坦承病情，原諒我親手替你簽署放棄急救同意書，原諒我真的無法看你痛苦失落的表情，原諒我太心疼你。」