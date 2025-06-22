我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄前總統：美形同挑起新戰爭 川普拿不到和平獎

以伊衝突 美國國務卿魯比歐：中國沒涉入

慟別父親 曹雅雯認瞞病情 哭喊：原諒我簽下放棄急救

記者林士傑／即時報導
曹雅雯(右)忍痛送別過世的爸爸。圖／摘自IG
曹雅雯(右)忍痛送別過世的爸爸。圖／摘自IG

台灣歌手曹雅雯日前剃光頭陪爸爸一起對抗癌症，無奈天不從人願，爸爸在本月病逝，告別式於今日舉辦，曹雅雯不捨地說：「今天是你人生的結業式，再無憂煩病痛，我會好好照顧你這一生最摯愛的女人、我的媽媽。我會繼續好好生活，好好唱歌。」

在告別式結束之後，曹雅雯在社群分享跟父母的合照點滴，提到爸爸3年多前動刀後便不能說話，讓她自責沒有好好照顧爸媽，「我的歌喉就是遺傳你的，我知道你有多喜歡唱歌，面對再也不能發出聲音的日子，竟是如此積極頑強。是你讓我知道，如何勇敢面對生命的各種挑戰。看著你努力不懈的樣子，我真的自嘆不如」。

此後曹爸爸靠著寫字跟家人溝通，一家人也把握機會旅遊共創回憶，但病情逐漸惡化，曹爸爸漸漸地連寫字都很吃力，曹雅雯心疼表示：「但每次握著我跟媽媽的手，都還能感受你溫暖強勁的力道。」也讓她想起每次爸爸開車載她，抵達高鐵站時都會緊緊握著彼此的手，種種相處點滴湧上心頭，讓她更加不捨。

曹雅雯說在4月演唱會前夕，爸爸一度病危，讓她覺得天崩地裂，所幸最後爸爸成功度過生死關頭，父母坐在台上好好聽她唱歌，她在祭文時向爸爸道歉：「爸，請原諒我最後還是沒有向你坦承病情，原諒我親手替你簽署放棄急救同意書，原諒我真的無法看你痛苦失落的表情，原諒我太心疼你。」

癌症

上一則

越南演出男粉暴衝上台…GD臨危不亂「超有禮表現曝光」

下一則

王瞳被爆私生活怪癖 「電風扇插剪刀」在家上演尋寶記

延伸閱讀

生產時胎兒遭扯斷頭 解剖過程還被上網… 喬州父母獲賠225萬

生產時胎兒遭扯斷頭 解剖過程還被上網… 喬州父母獲賠225萬
理財百科／打理年邁父母財務 退休顧問也疏忽

理財百科／打理年邁父母財務 退休顧問也疏忽
夭折嬰兒解剖過程 未經同意被貼上網 喬州父母獲賠225萬元

夭折嬰兒解剖過程 未經同意被貼上網 喬州父母獲賠225萬元
「體育不再優先」 紅館將調整定位 未來多辦演唱會

「體育不再優先」 紅館將調整定位 未來多辦演唱會

熱門新聞

玄彬(右)和孫藝真時常曬幸福。圖／摘自IG

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

2025-06-18 15:09
導演陳可辛自曝為演員改劇本，網友瘋猜對象是趙麗穎。（取材自微博）

演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」

2025-06-19 22:37
李敏鎬暌違十年演出電影「全知讀者視角」。（圖／采昌國際多媒體提供）

男神李敏鎬不腫了 隔10年回歸大銀幕 秀超尖下巴帥炸

2025-06-18 02:45
劉端端在「折腰」中的演出讓人印象深刻。(取材自微博)

演搞笑胖丫鬟走紅…李雪琴自爆演「折腰」原因 竟和「他」有關

2025-06-19 21:33
馮紹峰被拍到帶著新女友與友人聚餐。(取材自微博)

趙麗穎傳喜訊 馮紹峰也攜手新女友 一起「見朋友」

2025-06-20 02:28
具俊曄(左)為了守護大S有意定居金山。(圖／摘自IG)

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

2025-06-21 16:44

超人氣

更多 >
4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍

4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍
搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
章子怡「醬園弄」首映… 口碑兩極化 「她」的演技最受質疑

章子怡「醬園弄」首映… 口碑兩極化 「她」的演技最受質疑
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退