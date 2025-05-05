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粉絲等了她10年 惠利人生首次見面會「7月登台」

記者李姿瑩／即時報導
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惠利即將在暑假到台灣和粉絲見面。圖/希林國際提供
惠利即將在暑假到台灣和粉絲見面。圖/希林國際提供

Girl’s Day成員惠利即將於7月5日在 TICC 台北國際會議中心舉辦「2025 HYERI FANMEETING TOUR IN TAIPEI」，本次見面會是惠利出道15年來首次個人見面會，更是她睽違10年再度赴台。

惠利於 2010 年以女團 Girl’s Day 出道，自 2012 年就展開個人演員生涯，2015 年她擔綱「請回答1988」的女主角成德善，這部作品不僅在韓國有線電視史上創下收視紀錄，也讓惠利獲得大眾的目光與肯定。而後她又出演了「我的室友是九尾狐」、「花開時想月」、「Victory」等戲劇及電影。

今年惠利時隔三年再度回歸小銀幕，擔任韓劇「善意的競爭」女主角劉在伊，憑藉出色精湛的演技將懸疑驚悚的情節詮釋得淋漓盡致，再創演藝事業新高峰。電視劇不僅在韓國，同時在海外也享有超高人氣，更是在台灣的OTT 平台佔據1位。惠利本人更是人氣飆升，影視劇、廣告邀約不斷。

本次「2025 HYERI FANMEETING TOUR 」巡迴見面會於 6 月自首爾起跑，惠利為了回報粉絲們長久以來的熱情支持，準備了許多精彩的內容，更預告在見面會上不只會分享過去參演作品的幕後故事與花絮，還有逗趣的環節與特別舞台要呈現，希望讓參與的粉絲都留下難忘的回憶。

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