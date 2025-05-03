謝欣穎認了跟王柏傑沒分手 鑽戒照「是亂Po的」

阮經天（左起）、謝欣穎和劉子銓。（記者王聰賢／攝影）

謝欣穎今出席影集「沉默的審判」，左擁前夫阮經天、現任薛仕凌，還強碰現實中男友王柏傑的前女友王淨。她與王柏傑交往3年多，去年傳分手，今年3月Po出鑽戒照疑被求婚，後又刪照稱「品牌合作」，之後王柏傑被爆「假分手真想婚」，今天謝欣穎在風波後首度露面證實：「還是情侶。」

影片來源：聯合新聞網

謝欣穎首度跟導演黃精甫合作，台上受訪時她說：「這劇本太瘋狂了！我甚至跟經紀人說，只要隨便一個角色我都可以演！」今天記者會陣仗頗大，15位演員得分2組訪問，謝欣穎跟王淨不同組別。她顯然事前有心理準備會被問，因為身邊的薛仕凌先跳出來「護妻」，但發現失敗後瓢沮喪喊：「你們怎麼都不給我面子啦。」

謝欣穎被問是否被王柏傑求婚，她臉逐漸變僵：「謝謝大家關心，這是情侶會發生的事，沒必要跟大家說這麼細。」

但明明是謝欣穎自己在IG放上鑽戒照，背景是王柏傑投資的品牌衣，引發各方揣測。對此謝欣穎回說「那是亂Po的」，那幹嘛刪掉？她答「覺得這個玩笑開得有點大」，難不成是被他唸？驚人的回答來了：「那不是我的手。」全場傻眼。