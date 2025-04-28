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NMIXX登大巨蛋被粉絲音量驚呆 為這事說中文「拜託」

記者李姿瑩／即時報導
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NMIXX成為首組在大巨蛋開球的南韓女團。圖／DJB提供
NMIXX成為首組在大巨蛋開球的南韓女團。圖／DJB提供

南韓女團NMIXX昨站上台北大巨蛋開球、演出，今天馬不停蹄出席DJB形象大使記者會，推薦出國必備的eSIM。她們透露沒想到大巨蛋場內會有這麼多粉絲，在表演時大聲應援。代表開球的隊長Haewon平常就喜歡看棒球，自豪跟球員練習時完全沒出錯，順利地投出漂亮好球。

NMIXX的6名成員Lily、Jiwoo、Sullyoon、Bae、Kyujin、Haewon分別提到，因為海外行程滿檔，網路是她們跟粉絲互動不可或缺的工具，如果要直播時網絡不穩，心情就會大受影響。Haewon自認是團體中網路使用量最大的，她出國常會用到找餐廳、叫車等服務，所以一定要使用網路吃到飽。

Bae為了記者會特地學了中文「請多多關照」、「DJB推薦」、「拜託拜託」。她日前在台北演唱會最後淚灑舞台，今天被媒體關心時故意裝傻「是誰哭了啊」，不過她坦言：「相信只要站在舞台上，真的沒辦法不哭。尤其看到粉絲準備的驚喜應援，心情非常澎湃，忍不住就流下眼淚。」

Sullyoon分享站上大巨蛋的心情，事前沒想到會有這麼多粉絲進場，也擔心場地太大會有收音等硬體問題，但後來演出時粉絲的應援聲浪震天，她們使用的監聽器材也都完全沒問題，不負使命完成開球和表演重任。

先前許願想吃地瓜球的Kyujin今天提到已經成功圓夢，終於吃到台灣粉絲推薦的美食。因為她非常愛吃地瓜，從來台開演唱會前就心心念念要吃地瓜球，現在認證地瓜球確實名不虛傳，Kyujin開心比讚，用中文大喊：「地瓜球好吃。」

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