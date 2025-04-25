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莎拉布萊曼登浪姐觀眾驚喜 陳德容遭當眾呼巴掌全嚇傻

記者梅衍儂／即時報導
莎拉布萊曼登「浪姐」三公舞台當表演嘉賓。圖／摘自YT
莎拉布萊曼登「浪姐」三公舞台當表演嘉賓。圖／摘自YT

中國實境競技節目「乘風2025」（簡稱「浪姐6」）最新播出來到第三次公演，陳德容此回和侯佩岑、鄧萃雯、管樂同組，4人高唱「向雲端」輾壓葉童組；而演出之前，節目請到世界知名女高音莎拉布萊曼表演，讓粉絲超驚喜。

莎拉布萊曼2008登北京奧運開幕演出，之後也上過大陸節目「幻樂之城」，這次她的舞台劇剛好巡迴到北京，便應芒果台邀請登上「浪姐」，她高唱名曲「Scarborough Fair」，並參與「浪姐」評審的投票權，帶給觀眾不同觀點。

此外，陳德容雖從節目開始就因為態度、能力一路被網友議論，但她始終過關斬將，且這次分配到侯佩岑一組，在3位團員的熱情感染下，她也漸漸敞開心房，和大家打成一片，不少網友打趣說陳德容開始洗白，也贏回觀眾緣，更有許多網友認為是侯佩岑、管樂和鄧萃雯的溫暖融化了她。

在三公的拉票環節中，陳德容難得豁出去，把籃球套在頭上，讓管樂把她的頭當球打，甚至呼了她好幾巴掌，讓在場的吳宣儀、宋妍霏等人嚇到臉都歪了，結果陳德容一點也不生氣，專注在搞笑拉票中，網友紛紛覺得她似乎變了一個人，直言「侯佩岑團把陳德容養得很好」、「陳德容在侯佩岑團被治癒了」。

陳德容（左）在被管樂扇巴掌一點也沒生氣。圖／摘自YT
陳德容（左）在被管樂扇巴掌一點也沒生氣。圖／摘自YT

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