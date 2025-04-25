莎拉布萊曼登浪姐觀眾驚喜 陳德容遭當眾呼巴掌全嚇傻

莎拉布萊曼登「浪姐」三公舞台當表演嘉賓。圖／摘自YT

中國實境競技節目「乘風2025」（簡稱「浪姐6」）最新播出來到第三次公演，陳德容此回和侯佩岑、鄧萃雯、管樂同組，4人高唱「向雲端」輾壓葉童組；而演出之前，節目請到世界知名女高音莎拉布萊曼表演，讓粉絲超驚喜。

莎拉布萊曼2008登北京奧運 開幕演出，之後也上過大陸節目「幻樂之城」，這次她的舞台劇 剛好巡迴到北京，便應芒果台邀請登上「浪姐」，她高唱名曲「Scarborough Fair」，並參與「浪姐」評審的投票 權，帶給觀眾不同觀點。

此外，陳德容雖從節目開始就因為態度、能力一路被網友議論，但她始終過關斬將，且這次分配到侯佩岑一組，在3位團員的熱情感染下，她也漸漸敞開心房，和大家打成一片，不少網友打趣說陳德容開始洗白，也贏回觀眾緣，更有許多網友認為是侯佩岑、管樂和鄧萃雯的溫暖融化了她。