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「銀魂」20周年推紀念企畫 第3彈武士之國超搞笑

記者廖福生／即時報導
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「銀魂劇場版2D 金魂篇」背景發生在這個曾經被稱為武士之國的國家。(圖／羚邦亞洲提供)
「銀魂劇場版2D 金魂篇」背景發生在這個曾經被稱為武士之國的國家。(圖／羚邦亞洲提供)

擁有廣大粉絲的日本動畫作品「銀魂」這部在全世界擁有廣大粉絲群眾的動畫作品，將推出20周年紀念企畫第3彈「銀魂劇場版2D 金魂篇」，就連幫阿銀（坂田銀時）的配音聲優杉田智和看著大銀幕都忍不住說：「哇！這麼搞笑的劇情在大銀幕上看到也太過癮了吧？啊！是了，是『銀魂』就不意外了。」

影片來源：YouTube@Medialink Hong Kong

「銀魂劇場版2D 金魂篇」背景發生在這個曾經被稱為武士之國的國家，自從20年前被宇宙降臨的「天人」下了廢刀令之後，武士逐漸沒落，但是，就在這個時代，一位擁有武士魂的男子出現了，他擁有一頭離子燙直的金髮與堅定不移的靈魂

杉田智和甚至表示，某次母親來探班，無意間看到聲演阿金的中村悠一的配音表現時，忍不住轉頭對他說：「那個配阿金的中村先生很厲害耶，智和，你好像沒什麼用了喔。」

輾轉得知此事的中村覺得開心卻又很不好意思，他說：「為了讓番外篇的主角阿金在氣勢上不輸給觀眾心目中的阿銀，我也是拚盡全力，幸好有聲演神樂的釘宮理惠與聲演新八的坂口大助幫助下，才順利完成了「阿金」的配音工作。」

坂田金時與坂田銀時就像是完全相反的兩個人，阿金是擁有金色離子燙直順髮型與堅毅不屈性格的男子，帶領著神樂與志村新八，完成無數的委託，完美的性格與天生的領導力，讓他成為歌舞伎町的人氣王。

而一頭天生銀色亂髮的阿銀說好是在「銀魂」中才是真正的男主角，這次卻遇到各方面都比自己優秀好幾倍的阿金，連走在町上都沒有人認得他，阿銀決心搶回往日的地盤，而阿金與夥伴們也打算擊退這名奇怪的銀髮男子，他們倆人誰能恢復歌舞伎町的和平日常。

主角阿銀。(圖／羚邦亞洲提供)
主角阿銀。(圖／羚邦亞洲提供)

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