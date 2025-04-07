我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡足7-9小時還喊累？恐是這5原因作祟

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

前NBA球星官宣娶「好聲音」歌手 成為「中國女婿」

世界新聞網╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
（取自微博）
（取自微博）

48歲前NBA球星、CBA外援馬布里7日在社群平台發布影片稱，已與參加「中國好聲音」的歌手汪妤凌在美國費城領證結婚。

馬布里在文案寫道「這是一條官方視頻，是的，我們結婚了」。影片中，馬布里稱自己成了中國女婿、武漢女婿。隨後，汪妤凌轉發這一視頻，並配以愛心表情。

綜合紅星新聞、都市快報等媒體報導，馬布里（Stephon Marbury）1977年2月20日出生於紐約市布魯克林康尼島，前美國職業籃球運動員，司職控球後衛，效力NBA時期綽號「獨狼」。

汪妤凌1984年出生於湖北武漢，中國女歌手、音樂人、演員及造型師。汪妤凌曾留學英國，畢業於倫敦時尚學院，主修時尚專業。 2012年，她參加「中國好聲音」獲得那英組第二名而進入公眾視野，此後發行多張專輯。

馬布里離開NBA後轉戰中國男子籃球職業聯賽（CBA），2012年起效力於北京首鋼籃球俱樂部。他是CBA史上第一個獲得中國「外國人永久居留證」（中國綠卡）的外援。馬布里分別在2012年、2014年、2015年三度率領球隊拿下CBA總冠軍，CBA生涯共6次入選CBA全明星陣容。

北京隊2011-2012賽季首次奪得CBA總冠軍後，為表彰馬布里在奪冠過程中的重要作用，北京市政府授予他「長城友誼獎」。該獎是北京市政府授予在京工作的外國友人的最高榮譽。2014年4月，馬布里率北京隊再奪CBA總冠軍，北京市政府授予馬布里「北京市榮譽市民」的稱號，並且配發了象徵榮譽市民的鑰匙。

2018年2月，馬布里正式宣布退休，此後於2019年6月出任北京紫禁勇士籃球俱樂部主教練。馬布里獲准在中國永久居留，他曾表示，「之所以申請中國『外國人永久居留證』，因為我感覺到中國就是我的家。」

NBA 中國好聲音 武漢

上一則

「Good Day」刪光金秀賢 製作組「簡單粗暴」解決他

下一則

台股遭遇史詩級崩盤 星座專家洩「3個關鍵時間點」

延伸閱讀

詐騙NBA球星「魔獸」霍華德700萬 喬州商人判12年

詐騙NBA球星「魔獸」霍華德700萬 喬州商人判12年
NBA／11投11中0失誤 祖巴茲寫完美紀錄

NBA／11投11中0失誤 祖巴茲寫完美紀錄
NBA／柯瑞手感慘澹 只拿3分寫賽季次低 火箭斷勇士連勝

NBA／柯瑞手感慘澹 只拿3分寫賽季次低 火箭斷勇士連勝
NBA／布朗森回歸慶祝行情 尼克退太陽奪第50勝

NBA／布朗森回歸慶祝行情 尼克退太陽奪第50勝

熱門新聞

吳謹言為拍打戲等6年，「春花焰」終圓夢。圖／中天娛樂台提供

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

2025-03-31 16:26
「難哄」將拍電影版，但主角不是白敬亭(右)、章若楠。(取材自微博)

「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」

2025-04-04 22:27
金賽綸自殘手腕照。(取材自YouTube)

金賽綸自殘割腕照曝光 遭金秀賢討債打擊過大：你是我初戀

2025-03-27 02:30
42歲女星陳思齊轉行擺地攤賣雞抓。(摘自微博、抖音)

消失演藝圈多年 42歲香港女星爆擺地攤賣雞爪

2025-04-01 20:06
41歲唐嫣演少女，很難詮釋靈動嬌俏氣質。(取材自微博)

唐嫣新劇翻車？ 「41歲少女」搭劉學義 「零CP感」嚇跑廣告商

2025-03-29 21:31
章子怡(左)罕見同框張凌赫。(取材自微博)

章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人

2025-04-01 21:38

超人氣

更多 >
紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷
新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」
三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快

三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快
別讓旅程掃興了 在機場不要吃這四種食物

別讓旅程掃興了 在機場不要吃這四種食物
關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國