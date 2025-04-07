豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

謝金晶為滑雪投保2倍以上保額的保險。圖／豪記唱片提供

豬哥亮的愛女謝金晶今年喜迎出道11周年，鬆口有意離開台灣半年，一圓遊學之夢，考慮前往美國、加拿大 2個國家。而她日前與友人自駕暢行北海道，雪景美不勝收，也投保高額保險 ，她說：「每次旅行都會保旅遊不便險，去滑雪更是要保好、保滿，至少都是平常金額的2倍。」

她出發之前獲知朋友發生滑雪意外，腳骨折住院10天，醫療費用相當驚人，竟超過100萬日幣（約6811美元），因此更加警惕自己：「滑雪真的要更加注意，安全第一！」她雖已有滑雪經驗，行前準備也很熟悉，以防萬一仍事先投保不便險。

除了保險之外，她說基於安全考量，護具缺一不可，像是護臀、護膝、護腕、護肘、雪鏡以及安全帽都是滑雪必備物品，其中最重要的就是安全帽，無奈表示：「每次待在雪場，看到新手為了美觀不戴安全帽，都很替對方擔心。」她此行享受滑雪快感，更難得的是看到小狐狸、鹿群外出覓食，留下深刻回憶。