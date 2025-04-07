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豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

記者林士傑／即時報導
謝金晶為滑雪投保2倍以上保額的保險。圖／豪記唱片提供
謝金晶為滑雪投保2倍以上保額的保險。圖／豪記唱片提供

豬哥亮的愛女謝金晶今年喜迎出道11周年，鬆口有意離開台灣半年，一圓遊學之夢，考慮前往美國、加拿大2個國家。而她日前與友人自駕暢行北海道，雪景美不勝收，也投保高額保險，她說：「每次旅行都會保旅遊不便險，去滑雪更是要保好、保滿，至少都是平常金額的2倍。」

她出發之前獲知朋友發生滑雪意外，腳骨折住院10天，醫療費用相當驚人，竟超過100萬日幣（約6811美元），因此更加警惕自己：「滑雪真的要更加注意，安全第一！」她雖已有滑雪經驗，行前準備也很熟悉，以防萬一仍事先投保不便險。

除了保險之外，她說基於安全考量，護具缺一不可，像是護臀、護膝、護腕、護肘、雪鏡以及安全帽都是滑雪必備物品，其中最重要的就是安全帽，無奈表示：「每次待在雪場，看到新手為了美觀不戴安全帽，都很替對方擔心。」她此行享受滑雪快感，更難得的是看到小狐狸、鹿群外出覓食，留下深刻回憶。

談及遊學計畫，她說因為英語能力不算太好，選擇美國、加拿大是因為有朋友能夠依靠，想要進修加強語文能力。至於感情空窗多年，想談異地戀嗎？她考量距離太遠無意嘗試，表示自己比較喜歡華人，現在因為工作一路安排至9月，跟所屬豪記唱片討論之後，決定等新專輯籌備工作結束後再安排，很期待盡快完成遊學願望。

謝金晶日前跟友人自駕遊北海道，沿途雪景不斷美翻天。圖／豪記唱片提供
謝金晶日前跟友人自駕遊北海道，沿途雪景不斷美翻天。圖／豪記唱片提供
謝金晶日前跟友人自駕遊北海道。圖／豪記唱片提供
謝金晶日前跟友人自駕遊北海道。圖／豪記唱片提供

保險 加拿大 華人

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