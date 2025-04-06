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才娶焦凡凡…婁峻碩情斷舊愛 床戰校花畫面流出

記者林士傑／即時報導
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婁峻碩(上)跟鄭芯恩激情互動。圖／伊弗龐金有限公司、想不到音樂工作室提供
婁峻碩(上)跟鄭芯恩激情互動。圖／伊弗龐金有限公司、想不到音樂工作室提供

婁峻碩上月與焦凡凡舉辦沖繩婚禮，卻脫口要跟舊愛斷捨離，並和校花再續前緣，十指緊扣、親密床戲畫面全曝光，他說：「那段感情談到最後，發現對方很冷淡卻隻字不提分手，直到我當壞人主動畫下句點，想與大家分享決定放手的心境。」

他說那是學生時期的一段戀情，透過新歌「鑰匙還你」描述長久糾葛而分手的感情，特地邀請合作電影「夏日的檸檬草」中的校花鼓手鄭芯恩，跨刀演出MV女主角。只是才剛新婚，如何詮釋分手情歌？他歸功於這2年投身演戲，「我可以在不同角色情境中，去挖掘過去的感情及心情輔助寫歌、唱歌，並透過回憶採用同理心進入其中。」

他和鄭芯恩在MV中躺大腿當「人體枕頭」，依偎對方深情凝視，並在床上耳鬢廝磨呈現「男上女下」的親密互動，滿滿粉紅泡泡濃情密意，他說老婆焦凡凡看完後只說太保守了，「她覺得我跟學姊的互動應該更火熱，而且還發現我演起來綁手綁腳」。

婁峻碩解釋跟導演默契絕佳，沒有仔細看腳本，直至開拍當天才知道有床戲，必須立刻投入角色當中，「第一次拍感情戲這麼緊張，內心有點卡卡的」，特別感謝鄭芯恩幫助他更進入狀況，尤其佩服對方的快速落淚功力。

婁峻碩(右)邀鄭芯恩上演「夏日的檸檬草」番外篇。圖／伊弗龐金有限公司、想不到音樂...
婁峻碩(右)邀鄭芯恩上演「夏日的檸檬草」番外篇。圖／伊弗龐金有限公司、想不到音樂工作室提供
婁峻碩(右)跟鄭芯恩默契絕佳。圖／伊弗龐金有限公司、想不到音樂工作室提供
婁峻碩(右)跟鄭芯恩默契絕佳。圖／伊弗龐金有限公司、想不到音樂工作室提供
婁峻碩推出分手情歌「鑰匙還你」。圖／伊弗龐金有限公司、想不到音樂工作室提供
婁峻碩推出分手情歌「鑰匙還你」。圖／伊弗龐金有限公司、想不到音樂工作室提供

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