日男星赤楚衛二訪台 發現台灣原來沒有「台灣拉麵」

赤楚衛二帥出新高度，來台狂喝珍珠奶茶。(圖／天馬行空提供)

以BL劇「櫻桃魔法」暴紅的日本 男星赤楚衛二，今天在台舉辦記者會。首度訪台的他，大啖蒸餃還狂喝珍珠奶茶，絲毫不擔心發胖喊：「太好喝了！我想要每天都喝一杯。」

赤楚衛二2020年因純愛BL日劇 「如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師」大受歡迎，又被稱為「櫻桃魔法」，該劇後來還搬上大銀幕，讓台灣的「姨母姨父」紛紛淪陷。

赤楚衛二此行訪台是為電影「366日」宣傳造勢，他在記者會上侃侃而談，分享在片中演出時代超越20年，所以他要從高中生演到成人，但拍片過程是跳拍，一下是高中生，一下又要演成人，常常會忘記自己到底幾歲。

赤楚衛二在片中的角色面臨生病和離別，個性比較內斂和陰暗，他笑說：「我覺得我是個外向的人，如果真的遇到挫折，會用工作塞滿日常，靠時間沖淡一切。」

赤楚衛二表示自己是動漫迷，他說：「我很喜歡聽動漫歌，工作空檔都是聽歌抒壓，可惜現在工作太忙，沒辦法好好看動畫。」

「366日」是在日本沖繩出外景，赤楚衛二回憶：「大海和天空好美，完全看不到分界線，沖繩的沙子是白沙，連螃蟹也是白色，真的太夢幻。」

他表示，也想在台灣騎腳踏車，還掛保證之後一定要再到台灣。

赤楚衛二說：「我是名古屋出生，家鄉最有名美食就是台灣拉麵，結果這次來台灣，大家都說台灣沒有這個拉麵，原來是名古屋的特產，讓我終於解惑。」