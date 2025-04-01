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日男星赤楚衛二訪台 發現台灣原來沒有「台灣拉麵」

記者陳穎／即時報導
赤楚衛二帥出新高度，來台狂喝珍珠奶茶。(圖／天馬行空提供)
赤楚衛二帥出新高度，來台狂喝珍珠奶茶。(圖／天馬行空提供)

以BL劇「櫻桃魔法」暴紅的日本男星赤楚衛二，今天在台舉辦記者會。首度訪台的他，大啖蒸餃還狂喝珍珠奶茶，絲毫不擔心發胖喊：「太好喝了！我想要每天都喝一杯。」

赤楚衛二2020年因純愛BL日劇「如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師」大受歡迎，又被稱為「櫻桃魔法」，該劇後來還搬上大銀幕，讓台灣的「姨母姨父」紛紛淪陷。

赤楚衛二此行訪台是為電影「366日」宣傳造勢，他在記者會上侃侃而談，分享在片中演出時代超越20年，所以他要從高中生演到成人，但拍片過程是跳拍，一下是高中生，一下又要演成人，常常會忘記自己到底幾歲。

赤楚衛二在片中的角色面臨生病和離別，個性比較內斂和陰暗，他笑說：「我覺得我是個外向的人，如果真的遇到挫折，會用工作塞滿日常，靠時間沖淡一切。」

赤楚衛二表示自己是動漫迷，他說：「我很喜歡聽動漫歌，工作空檔都是聽歌抒壓，可惜現在工作太忙，沒辦法好好看動畫。」

「366日」是在日本沖繩出外景，赤楚衛二回憶：「大海和天空好美，完全看不到分界線，沖繩的沙子是白沙，連螃蟹也是白色，真的太夢幻。」

他表示，也想在台灣騎腳踏車，還掛保證之後一定要再到台灣。

赤楚衛二說：「我是名古屋出生，家鄉最有名美食就是台灣拉麵，結果這次來台灣，大家都說台灣沒有這個拉麵，原來是名古屋的特產，讓我終於解惑。」

他說：「336日原本是一首歌曲，因為因為改編成電影，大家一起用心投入去製作，很開心能以這個作品恨和大家見面，希望大家會喜歡。」電影「366日」今天在台上映。

赤楚衛二訪台為電影「366日」宣傳造勢。(圖／天馬行空提供)
赤楚衛二訪台為電影「366日」宣傳造勢。(圖／天馬行空提供)
赤楚衛二訪台，開心分享拍戲心得。圖／天馬行空提供
赤楚衛二訪台，開心分享拍戲心得。圖／天馬行空提供

日本 日劇

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