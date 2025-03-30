被問認不認識胡瓜 小朋友竟用手指前方攝影師

小朋友不知道胡瓜(中)是誰。(圖／民視提供)

「綜藝大集合」日前到新北林口的竹林山觀音寺錄影，因為播出鄰近兒童節，節目請來了葡萄姐姐與星星哥哥來帶動唱「卡加布列島」，主持群變身為「哥哥姐姐」萌翻所有人，現場也來了許多的幼稚園小朋友，主持人胡瓜說還有一首兒童歌曲，聞名全世界，原來是他的歌曲「大雨大雨一直下」被改編成兒童版本，全場不敢置信。

難得有小朋友來帶現場，胡瓜特地給小朋友設計了「兒童誠實大考驗」，胡瓜提出問題，小朋友們按照自己的答案站在圈圈或是叉叉上，小朋友們在前幾題都有明確的答案，接著胡瓜出題：「認識胡瓜叔叔嗎?」，小朋友開始一陣安靜，紛紛默默的站到叉叉上，調皮的宜芳更是一個一個詢問，把小朋友們引導到叉叉的區塊。

胡瓜見狀還是不死心，決定親自問問小朋友，第一個小朋友回答「知道胡瓜叔叔」，下一個動作卻把手指向前方的攝影師，惹得大家一陣爆笑，胡瓜不死心再問第二位小朋友，結果小朋友還是把手指向前方的攝影師，讓胡瓜哭笑不得，不過胡瓜這次可是大手筆給小朋友們準備禮物，製作單位也準備了「小朋友大頭貼」的遊戲，來送更多幸福給小朋友，挑戰者將手中的大頭貼貼紙，貼至指定區域的高牆上，貼得越高者獲勝，全場玩得不亦樂乎。