連夜從澳門趕赴台灣 Jisoo見面會狂送粉絲福利

Jisoo穿著白色小洋裝現身。圖／讀者提供

BLACKPINK 的成員Jisoo今天在桃園會展中心舉辦個人亞洲巡迴見面會，她穿著白色小洋裝現身，一開場就唱跳新歌「earthquake」。全場9500多名粉絲大聲應援合唱，開心女神終於到台灣。

BLACKPINK現在已經是國際天團，4名成員所到之處都是話題。繼Lisa單獨訪台與粉絲見面後，Jisoo接力空降寶島，她結束澳門 場次的演出後連夜趕赴台灣，鐵人般的行程讓她分身乏術，無法抽空造訪台北101的快閃店。

Jisoo此行把所有心力都放在見面會上，神情完全看不出疲態，貼心告訴粉絲：「現在我一個人到各個城市巡演，近距離跟粉絲接觸，感覺得到滿滿的能量。像這樣我們能夠眼神交流，讓我得到滿滿的愛，回到飯店都覺得好充實喔！」

除了演唱「Your Love」、「TEARS」等歌曲，Jisoo為了台灣粉絲錄製Morning call，現場親手裝飾唱片相框，當成禮物送給幸運粉絲。聽到台下粉絲不時高聲叫喚，Jisoo故意模仿粉絲大叫「為什麼」，笑稱：「台北嗓門很大的粉絲好多。」

雖然Jisoo嬌嗔裝飾相框有點難，貼紙不好撕起來，熱溶膠槍也不容易使用，但她還是認真地把相框貼好貼滿，搭配用中文稱讚黑熊貼紙「可愛」，還用羅馬拼音寫上「你好」、「愛你」。聽到主持人稱讚她會很多中文，Jisoo害羞地用中文回道：「都忘了。」

她一邊挑選貼紙，一邊透露自己抵台後吃了鳳梨酥 ，也喝了珍珠奶茶，所以都想貼上相框。Jisoo一心多用，專心DIY之餘還能回應粉絲告白「我也愛你」，還拿起火龍果飾品問粉絲「好吃嗎」。