金秀賢事件中國首位受害女星？ 虞書欣新劇熱度被蓋 追星11年取關

虞書欣被挖出曾在南韓跟金秀賢的廣告看板合照。(取材自微博)

以「蒼蘭訣」暴紅的大陸女星虞書欣 ，近日有新劇開播，沒想到碰上「金秀賢 塌房」事件，新劇熱度慘被掩蓋，讓她成為「金秀賢事件中國首位受害女星」。其實，虞書欣是金秀賢11年鐵粉，但經此事件後，她在IG取關金秀賢，獲網友大讚三觀正確。

由虞書欣搭檔林一主演的「噓，國王在冬眠」日前開播，開劇講述漫畫家衛枝（虞書欣飾）因突如其來的醜聞重創事業，不僅被公司沒收筆名，也失去作品版權，人生陷入低谷。 某天，她看到一段單板滑雪影片，被選手的勇氣所震撼，決定以滑雪為題材重新出發，於是前往北山雪場尋找靈感，遇上滑雪場教練「單崇」(林一飾)，兩人勇往直前、相愛相知的故事。

該劇勵志劇情原本被看好有望成爆款，沒想到連日來都是金秀賢緋聞霸占微博 熱搜榜，「噓，國王在冬眠」聲量慘被掩蓋，因此有網友打趣，虞書欣是「金秀賢事件第一位中國受害女星」。

不光如此，據悉，虞書欣本人也是金秀賢鐵粉，早在金秀賢主演「來自星星的你」時就被圈粉，曾在受訪時坦言最想合作的男星之一就是金秀賢，也曾說過「金秀賢是本命」。不僅如此，虞書欣還被挖出赴南韓旅遊時，曾跟金秀賢的廣告看板合影、購買對方代言的產品等。