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金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

記者梅衍儂／即時報導
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金秀賢（右）和被爆出親吻金賽綸的照片。圖／摘自YT
金秀賢（右）和被爆出親吻金賽綸的照片。圖／摘自YT

韓自媒體「橫豎研究所」12日晚間再開直播，公開更多金秀賢金賽綸交往的證據，除了金秀賢寫給金賽綸的情書，他們也訪問了金賽綸的阿姨，金阿姨表示金秀賢對金賽綸展開猛烈攻勢，一開始金賽綸很猶豫，告誡對方「不要玩弄我」，但最終還是一步一步掉入陷阱。

外界好奇，金賽綸和金秀賢談戀愛，難道家人都不知道？對此，金阿姨表示：「一開始我們都不知道，畢竟藝人互相聯絡很正常，當時沒有懷疑什麼，但我們後來發現他入伍前還是持續聯絡，甚至傳來軍中的照片，我們開始覺得奇怪。」阿姨透露，家人知道2人戀情後都強烈反對，那時候金賽綸已經是高中生。

金阿姨表示，不是金賽綸先喜歡金秀賢，是金秀賢一直接近她，金賽綸曾說「拜託不要玩弄我這個小孩」，金秀賢回「我是真心喜歡你的，我發誓我是真心的」，金阿姨覺得這對金賽綸來說是非常可怕的經歷，因為一個超過30歲的成年人，對一個高中生說「我愛你」，聽起來超嚇人。

金阿姨說，本來金賽綸可以選擇簽約到YG娛樂或是其他公司，是金秀賢一直說服她簽到自己公司，會照顧她的一切，因為他是真心愛她，「他們甚至在談結婚，當時金賽綸20出頭」，金阿姨也強調，金秀賢至今毫無悔意，遺屬的要求只有一個，就是金秀賢公開向金賽綸、遺屬道歉。

金賽綸 金秀賢

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