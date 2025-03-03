周董輸了 都敬秀韓版「不能說的秘密」撩妹吻2女

都敬秀(右)、元眞兒演出「給我一首琴的時間」，兩人互動很有化學反應。(圖／網銀提供)

電影「給我一首琴的時間」劇情敘述宥俊（都敬秀 飾）是一位在國外留學的優秀鋼琴家，他為了治療手腕回到家鄉，成為韓國一所音樂學院的交換學生。有一天，宥俊在校園的舊練琴室偶遇了正在演奏神祕曲目的貞雅（元真兒 飾）。隨著他們相處的時間越來越長，愛情逐漸萌芽。然而，貞雅卻一直保持距離，用她神祕的行為讓宥俊感到困惑。當貞雅某天突然消失後，宥俊開始尋找她的下落，並發現了她的隱藏祕密。

都敬秀本身就是「不能說的秘密」的粉絲，不過「給我一首琴的時間」從高中改編成大學校園，都敬秀透露：「我沒有上過大學，所以一直很憧憬大學生活，雖然這次拍戲不是真的去上課或參加迎新活動，但因此體驗到大學校園生活，非常有趣，發現原來大學是這樣啊！」

片中，都敬秀和元真兒、辛叡恩都有吻戲，讓個性內斂的都敬秀忍不住說：「吻戲真的很難！太隨意會被觀眾看出來，但太過投入又可能顯得過火，再加上拍攝時旁邊很多工作人員，所以真的很難專心。」更笑說自己應該永遠都無法習慣吻戲，因現場總是有非常多人盯著看，實在很難不緊張。3位要角也特別錄製影片向台灣觀眾打招呼，在台擁有許多忠實粉絲的都敬秀說：「聽到台灣的觀眾也可以看到，真的非常開心！希望大家可以和珍愛的人一起進戲院觀賞這部電影。」