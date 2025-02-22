專訪／昔和張震戀情老被追拍 路嘉欣：從戒慎轉為理解

路嘉欣正在香港演出。圖／路嘉欣提供

女星路嘉欣久違未接戲，這回難得現身Netflix「死了一個娛樂女記者之後」，扮演用盡全力跑獨家、卻總敗在林予晞手下的周刊記者。路嘉欣早年常因為與張震 的戀情被媒體追逐，碰到記者就是「戒慎恐懼」，如今已轉成理解。

影片來源：YouTube@Netflix

路嘉欣近年多在演舞台劇 ，接下記者角色後，開拍前劇組安排參加模擬報題會，她事前用名人編造聳動故事，結果第一個報題，第一個被罵，尤其因為開口講了「憲哥」2字，長官臉一沈：「憲哥是誰？」她才知道要講全名才專業。

路嘉欣在「死了一個娛樂女記者之後」扮周刊記者。圖／路嘉欣提供

路嘉欣坦言，罵她的那位長官，當年就曾寫過她跟張震的緋聞，所以事隔多年再見面，她內心已抖了一下，不料報題又被罵，心裡不免猜測：「她是不是有在恨我？」但戲播出後，該長官在臉書稱讚「演得很好」，路嘉欣說：「很感動，我當場眼眶都紅了。」

路嘉欣的記者證。圖／路嘉欣提供

事前為了做功課，路嘉欣看了日劇 「新聞記者」，也大量閱讀新聞，漸漸了解媒體生態，意識到記者其實往往「對事不對人」：「雖然標題很聳動，但點進去看內容其實中立，記者只是希望能有流量，主管會滿意。」