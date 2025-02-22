青峰哭了 隔9年奪回團名 竟有不速之客「你什麼意思」

青峰(右)和馨儀在台上互動逗趣，讓歌迷笑聲不斷。(圖／緒風提供)

蘇打綠2025「二十年一刻」巡迴演唱會首場22日在台北小巨蛋登場，這場不僅是6位團員出道20周年的演唱會，也是他們暌違9年再度以「蘇打綠」之名重返小巨蛋，更是團員從復刻大業「畢業」後「冬的首站」，他們」與國外製作團隊斥資8000萬(新台幣，約257萬美元)打造四面四季舞台，展現成軍20年來春夏秋冬截然不同的音樂樣貌。

蘇打綠唱完「日光」、「早點回家」，說著經典招呼詞：「全宇宙的朋友大家好，我們是 『蘇打綠』。」這句話看似簡單尋常，卻是來之不易。團長阿福說：「謝謝你們跟我們的堅持，畢竟這一路走來不容易」，笑說沒有人演唱會一開始就喊「我們是誰」，好像七、八零年代的藝人，青峰說：「你是說我們過氣了是嗎？」其實當然不是，而是蘇打綠這3個字歷經波折終於回來了，團長阿福說：「這名字對我們意義有多麼重大。」

見台下反應有點慢，青峰笑說：「有一陣子沒有回到台北小巨蛋，就會忘記台北的觀眾是多麼優雅、多麼沒有反應。」質疑是不是有人是第一次看蘇打綠演唱會。「只能說很可惜，你們加入得太晚了 ，這是我們最後一次巡迴」，青峰先前就說過，這次會是蘇打綠最後一次大型巡迴演唱會。

青峰調皮和馨儀在「你被寫在我的歌裡」一曲中鬥嘴連連，你來我往之中，不經意自剖心聲：「我今天情緒有點複雜。」突有不速之客蒼蠅停在手上，青峰搞笑問牠：「你什麼意思。」然而在唱「小情歌」時，情緒無法再用牙尖嘴利包裝，終是忍不住落淚。