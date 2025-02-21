「鄭總」猥褻受害者 她14歲遭「強行舌吻」星爺畫清界線

鄭冀峰已經因為猥褻兒童被捕。圖/摘自微博

曾在周星馳 電影「美人魚」飾演鄭總的鄭冀峰因為猥褻兒童遭警方逮捕，多名受害者接連發聲，然而還有大批女孩不敢說出實情，擔心遭受異樣眼光。鄭冀峰長期打著周星馳的名號招搖撞騙，今天周星馳的經紀人也發聲，否認和他有任何合作。

鄭冀峰以出品人、導演、演員等身分在演藝圈走跳，雖然作品水準極差，但靠著話術仍獲得不少資金，名下有多家公司。其中負責演藝事業的公司專門挑選未成年少女參與選角，不少女孩都因此遭到他上下其手、強吻等騷擾。

一名在2016年與鄭冀峰合作過「豬八戒傳說」的女演員表示，當時自己只有14歲，從2016年至2019年，在該部電影籌備上映前的三年期間，鄭冀峰經常對她動手動腳，包括捏臉、摟腰等，「最過分的一次是他直接捏住我的臉強行舌吻我」。

她是七仙女的演員之一，見過鄭冀峰對包括她在內的4名小演員無數次猥褻，「要摟要抱，隨時隨地」、「還讓我們親他的臉和嘴巴」。或者是在誇獎時順勢抱住小女孩，讓對方無處可逃。

根據率先爆料的受害演員闞琳娜表示，七仙女中有六名演員都慘遭狼襲，逃過一劫的是年紀超過16歲的女演員。而她們工資還被拖欠，為了拿到酬勞，根本沒有人敢告訴爸媽。

另外有男演員作證，看到家長們帶女兒來試戲，鄭冀峰習慣會對女孩們親吻、擁抱，自稱會把這些女孩當成自己女兒一樣照顧。而目前鄭冀峰的公司網站上還在招募兒童演員，