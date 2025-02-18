韓星劉亞仁吸毒案 二審判緩刑獲釋

南韓演員劉亞仁因涉毒在法院一審中被判1年有期徒刑並遭拘捕，法院在今天二審中認為他已悔過並克服毒癮，改判1年有期徒刑、緩刑2年，劉亞仁當庭獲釋。圖為他2018年出席法國坎城影展。（路透）

南韓 演員劉亞仁因涉毒在法院一審中被判1年有期徒刑並遭拘捕，法院在今天二審中認為他已悔過並克服毒癮，改判1年有期徒刑、緩刑2年，劉亞仁當庭獲釋。

劉亞仁涉嫌在2020年至2022年間使用麻醉劑丙泊酚（Propofol，又稱異丙酚）多達181次，在2021年5月至2023年8月間44次以他人名義非法取得兩種類、共1100多錠安眠藥，並在去年1月與友人前往美國時吸食大麻 ，且有教唆他人吸食之嫌。

首爾高等法院今天在二審判決中，判處劉亞仁1年有期徒刑、緩刑2年，罰金200萬韓元（約1390美元）、154萬追繳款，另還需進行80小時社會服務、40小時藥物治療課程。

法院在去年9月的一審中判處劉亞仁1年有期徒刑及200萬韓元罰金、150多萬追繳款。二審中予以緩刑，較先前輕判。

法院說明，劉亞仁利用法律漏洞，以家人、朋友的名義犯下罪行，應予譴責；但考慮劉亞仁長期受失眠 及憂鬱症所苦，現在已大幅克服對藥物的依賴，保證不會再犯下同樣過錯，因此給予減刑。

法院也表示，劉亞仁至今被關押5個月內確實反省犯行，考量犯罪動機、手段及結果，認為一審量刑確實過重。據韓聯社報導，劉亞仁在法院宣告緩刑時，立刻向庭上行90度鞠躬。