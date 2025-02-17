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湯姆漢克斯扮MAGA支持者 挨批「令人作嘔、種族主義」

世界新聞網李芊芊／即時報導
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影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）出演「周六夜現場」（SNL）50周年紀念特輯。路透
影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）出演「周六夜現場」（SNL）50周年紀念特輯。路透

影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）因為在「周六夜現場」（SNL）50周年紀念特輯中的演出受到攻擊，他扮演的MAGA支持者形象被保守派觀眾稱為「種族主義且令人作嘔」。

NBC電視台的「周六夜現場」50周年紀念特輯中重新演繹了許多經典小品，其中包含由諧星萊絲莉瓊斯(Leslie Jones)、崔西摩根(Tracy Morgan)、影星墨菲（Eddie Murphy）和湯姆漢克斯主演的橋段「黑色險境」（Black Jeopardy!）。

湯姆漢克斯在2016年首次飾演角色道格（Doug），是一個頭戴「讓美國再次偉大」帽子、身穿美國之鷹襯衫的蠢蛋，用精湛的演技描繪了川普選民與黑人文化之間的異同。

這次他演出同樣一名角色，但在新版中，道格拒絕與另一名黑人角色握手，後來才勉強同意，而這個意在諷刺的場面在社群媒體上引起了川普支持者的強烈反彈。

許多MAGA支持者在網路上分享他們對湯姆漢克斯所飾演的道格的意見，認為這個角色已經成為過時的刻板印象，因為川普已經贏得了多元的選民支持並再次當選總統。

小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)的前助理Link Lauren在X上寫道：「這個節目不知道為什麼他們的收視率一落千丈，川普贏得了普選，MAGA是種族主義的這種陳腔濫調令人作嘔。SNL 是為勢利的自由主義精英而設的一檔不好笑的節目。」

另一位X用戶寫道：「SNL 試圖抹黑川普支持者是種族主義者的絕望企圖又老套又可悲，也許他們專注於搞笑而不是製造爭議，收視率就不會一落千丈。」

此外，更多的X用戶批評湯姆漢克斯的表演尷尬且了無新意，只是在重複利用舊的素材。

有人寫道：「湯姆第一次演出這個小品時已經表演過拒絕握手的戲碼（當時這個橋段是湯姆漢克斯的即興創作），而這次的演出則讓人感到勉強／尷尬。真希望他們能給湯姆新的素材，讓他有不同的種族歧視反應，而不是重複第一個小品。這次的表演給人感覺註定失敗。」

另一位使用者則表示：「我以前非常尊敬作為演員的湯姆漢克斯，但現在我無法忍受看他的任何電影—即使是 80 年代的電影。我無法接受他對半個國家的不尊重。湯姆應該保持中立，只專注於娛樂大眾，因為你是一位成功的表演者。」

湯姆漢克斯在1985年的第11季、他29歲時首次主持「周六夜現場」，至今他一共主持了10次該節目，並在1990年成為五次主持俱樂部（Five-Timers Club）的成員。

他也是節目有史以來第一位被允許加入編劇室的主持人，他說：「他們（指編劇們）只是專注埋頭寫作的模樣非常值得我學習。」

面對批評，他也補充說：「不需要看那些差評，因為外面有人就是會對你恨之入骨。」

川普 種族歧視 種族主義

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