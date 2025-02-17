湯姆漢克斯扮MAGA支持者 挨批「令人作嘔、種族主義」

影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）出演「周六夜現場」（SNL）50周年紀念特輯。路透

影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）因為在「周六夜現場」（SNL）50周年紀念特輯中的演出受到攻擊，他扮演的MAGA支持者形象被保守派觀眾稱為「種族主義 且令人作嘔」。

NBC電視台的「周六夜現場」50周年紀念特輯中重新演繹了許多經典小品，其中包含由諧星萊絲莉瓊斯(Leslie Jones)、崔西摩根(Tracy Morgan)、影星墨菲（Eddie Murphy）和湯姆漢克斯主演的橋段「黑色險境」（Black Jeopardy!）。

湯姆漢克斯在2016年首次飾演角色道格（Doug），是一個頭戴「讓美國再次偉大」帽子、身穿美國之鷹襯衫的蠢蛋，用精湛的演技描繪了川普 選民與黑人文化之間的異同。

這次他演出同樣一名角色，但在新版中，道格拒絕與另一名黑人角色握手，後來才勉強同意，而這個意在諷刺的場面在社群媒體上引起了川普支持者的強烈反彈。

Tom Hanks in a MAGA hat, horrified at the idea of shaking a black man’s hand, tells you everything you need to know about what the left has learned since November and why they will thankfully continue to lose landslide election after landslide election for the foreseeable future pic.twitter.com/igcPmKhKTM — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) 2025年2月17日

許多MAGA支持者在網路上分享他們對湯姆漢克斯所飾演的道格的意見，認為這個角色已經成為過時的刻板印象，因為川普已經贏得了多元的選民支持並再次當選總統。

小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)的前助理Link Lauren在X上寫道：「這個節目不知道為什麼他們的收視率一落千丈，川普贏得了普選，MAGA是種族主義的這種陳腔濫調令人作嘔。SNL 是為勢利的自由主義精英而設的一檔不好笑的節目。」

另一位X用戶寫道：「SNL 試圖抹黑川普支持者是種族主義者的絕望企圖又老套又可悲，也許他們專注於搞笑而不是製造爭議，收視率就不會一落千丈。」

此外，更多的X用戶批評湯姆漢克斯的表演尷尬且了無新意，只是在重複利用舊的素材。

有人寫道：「湯姆第一次演出這個小品時已經表演過拒絕握手的戲碼（當時這個橋段是湯姆漢克斯的即興創作），而這次的演出則讓人感到勉強／尷尬。真希望他們能給湯姆新的素材，讓他有不同的種族歧視 反應，而不是重複第一個小品。這次的表演給人感覺註定失敗。」

另一位使用者則表示：「我以前非常尊敬作為演員的湯姆漢克斯，但現在我無法忍受看他的任何電影—即使是 80 年代的電影。我無法接受他對半個國家的不尊重。湯姆應該保持中立，只專注於娛樂大眾，因為你是一位成功的表演者。」

湯姆漢克斯在1985年的第11季、他29歲時首次主持「周六夜現場」，至今他一共主持了10次該節目，並在1990年成為五次主持俱樂部（Five-Timers Club）的成員。

他也是節目有史以來第一位被允許加入編劇室的主持人，他說：「他們（指編劇們）只是專注埋頭寫作的模樣非常值得我學習。」

面對批評，他也補充說：「不需要看那些差評，因為外面有人就是會對你恨之入骨。」