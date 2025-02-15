謝金燕半夜狂嗑「比臉大」炒飯 吃不胖秘訣曝光

謝金燕吃一大盤炒飯。圖／摘自小紅書

「姐姐」謝金燕50歲仍維持少女身材，讓許多粉絲驚訝又羨慕，她相當自律，身高170公分的她，體重長年維持在50公斤以下，近日她在社群上分享「吃播」，外界以為她是食量不大，結果竟了吃了一盆比臉還大的炒飯，不過她不擔心影響身材，分享一個吃不胖的秘訣：「這種習慣不僅能幫助控制體重，還能預防因過度進食帶來的健康問題。」

謝金燕透露之所以能「懂吃又不長胖」，就是要吃對東西，「吃東西還要慢慢嚼，食物順序也很重要，先吃蛋白質食物跟青菜墊胃，之後再吃其他的罪惡食物，要吃得很慢才有辦法在7、8分飽的時候踩剎車喔」。

謝金燕呼籲大家「細嚼慢嚥」，強調吃飯吃得慢不僅有助於控制體重，還能改善消化、美容養顏，甚至降低罹患糖尿病 的風險，並列出「細嚼慢嚥」的五大好處，包括幫助減重 、改善消化、美容養顏、預防失智 ，以及更能享受食物的美味。