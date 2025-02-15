AV女優河北彩伽驚曝引退念頭 坦認：無法長久做下去

河北彩伽到台灣出席活動。(記者王聰賢／攝影)

超人氣AV女優河北彩伽18歲出道，隔年突喊退休 離開AV界，之後復出人氣暴衝，成為三上悠亞接班人。近來她跨足歌唱、主持、戲劇領域，是否打算引退後轉型？她坦言：「AV女優本來就很難長久做下去，總有一天要引退。」

河北彩伽今15日在台北出席麻將品牌活動，受訪時聊到AV界新人輩出，她大方表示不擔心被取代：「4年前重回業界，沒想到這麼受到大家支持，其實我本來就知道這行很競爭，新人輩出很正常，我也覺得很棒，不太在意被取代，加上如果我是一直都要第一、追求數字，對粉絲來說壓力很大。」

她表示盡全力、粉絲也很支持就夠了，畢竟AV也無法長久做下去，「去年開始我意識到這件事，所以往各種面向發展」。

至於有沒出想過引退？她說：「我沒有想到會做這麼久，我也從來沒有決定引退時間，但總有一天要退，腦中一直有這個認知。」表示或許到了有一天，該退就會退，「但是不會像之前一樣突然消失，會好好努力。」

她為麻將活動站台，笑說其實不會打麻將，但勝負欲很強，「我學生時期是打排球的，常常會殺球，這個位置就是很好強，通常學校運動會女生都不想要太投入，但是我很好勝，像大隊接力我就會想要統整班上的女生一起來爭取榮譽。」

前一陣子她到台灣拍攝，近期作品就會上線，「我吃了很多台灣美食，牛肉麵、麻辣鍋，印象最深的是地瓜球」。