昔遭劉喬安騙投資見上銬 李婷宜吐心聲：不恨你了
女星李婷宜當年以擔綱成龍電影「一個好人」女主角開始嶄露頭角，隨後前往中國發展，近年來她淡出演藝圈，和老公在宜蘭開民宿過著平順知福的生活，沒想到近日隨著「太陽花女王」劉喬安逃亡5年在美落網，勾起她過往遭對方詐騙、捲投資糾紛的往事，她向對方喊話：「我已經不恨你，只希望你重新做人，好好生活。」
李婷宜久未露面，接受訪問卻是因昔日曾視為姐妹的劉喬安，她稱當年在上海認識對方，劉喬安在一間夜店當公關不到一星期就成了莊姓老闆的女友，她因也認識老闆，雙方才漸漸熟識，後來對方找她投資餐酒館，劉喬安社交能力佳，亦是行動派，一開始她覺得姐妹一起賺錢很好，但之後她卻發現對方：「小心思小動作很多，原來我們都是她的謀利棋子，帶我們做公益，找人捐錢幫助弱勢孩童，她卻把錢收做私用。」
李婷宜說，當時餐酒館開不到半年，劉喬安又突然找她和其他姐妹到紐約開分店，她覺得不妥而拒絕，「後來想想，還好我拒絕了，搞不好被賣了還幫她數錢呢。」李婷宜明白投資開店有風險，但餐酒館結束營業，她才驚覺自己掉進一場「騙局」，在未經所有股東同意，有人得以全額退股，卻讓她與其友人承擔虧損，她想將店買下權利自己經營，才知店面只簽1年約，並沒有長期計畫，她無奈：「一切都是她們有心的欺騙。」
如今看到劉喬安被上銬，李婷宜坦言：「時間過去很久了，手上證據也不多，沒想再這麼累自己了 ，會還你錢的人，不用討債，有心的人自己會還你，不還錢的人，她自己身上會有債 ，我也不附加任何仇恨，只願她好好做人，真心對人對事，願她生活順利平安。」李婷宜也曝光近況，她和老公自疫情過後回台在宜蘭頭城大溪漁港附近開「蜜月灣Luna」民宿，過著平順愉快生活。
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