劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇

劉詩詩主演的古裝劇「掌心」是一部大女主戲。(取材自微博)

大陸女星劉詩詩 產後復出的第一部古裝劇「一念關山」，2023年播出後暴紅，她也因此重登陸劇女神寶座。近日，她主演的古裝劇「掌心」首播，恰巧對上鄧為主演的仙俠劇「仙台有樹」，沒想到，陸劇女神竟然不敵古裝男神，首播收視小輸了。

「掌心」講述江湖遊醫葉平安（劉詩詩飾）為復仇回到神都洛陽，她擅用心計，蠱惑人心。 大理寺丞元少城（竇驍飾）因出身賤民區，縱有一身才能卻無法得到尊重，兩人因一樁命案結緣，而此時，葉平安早已將自己的性命作為籌碼，布局復仇之路，展開一場長達18年的報仇征途。

這部大女主復仇劇在開播前受到外界一致看好，被視為年度收視力作，預告短短一天就破500萬流量，網友也指劉詩詩非常適合大女主復仇角色，爆款指日可待。巧合的是，由新生代男星鄧為主演的仙俠劇「仙台有樹」也同日開播，兩劇首播成績曝光。

據「貓眼」網劇熱度排行，「仙台有樹」小勝「掌心」；另一個參考指標「百度 指數」，也顯示「仙台有樹」小贏，打破這部劇開播前不被看好的評價。

據觀眾表示，「仙台有樹」節奏明快，尤其鄧為的演技較「長相思」時進步不少，為全劇增加可看性；反觀劉詩詩的「掌心」，被指原聲台詞不過關、劇情尷尬無聊，且大女主劇讓人有疲乏感。