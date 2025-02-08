60萬人抽票 YOASOBI首登小巨蛋「天王也是歌迷」

YOASOBI成功締造小巨蛋完售紀錄。圖／摘自B’in Live臉書

日本 當紅雙人組合YOASOBI 8日登上台北小巨蛋，把他們年度巡演「超現實」帶到台灣。萬名粉絲塞滿小巨蛋，跟著他們的音樂重溫動漫 美好記憶，連林志炫都送上花籃，藉此傳達欣賞之情。

由作曲家Ayase、創作歌手的ikura組成的YOASOBI 2019年出道後，憑藉著獨特的音樂魅力快速走紅，魅力征服全球。他們1年前首次來台，在Zepp New Taipei舉辦專場演唱會，創下16萬人同時上線搶票的紀錄，當時歌迷怨聲載道，直呼主辦單位小看YOASOBI，果然今年他們一口氣在小巨蛋連唱2場，門票依舊供不應求。

主唱ikura今晚率先用中文問候：「大家好，我們是YOASOBI。」Ayase則說：「好想大家，1年不見了，大家來喊一下『歡迎回來』吧！」台下粉絲不用翻譯，馬上用日文高喊「歡迎回來」，讓YOASOBI開心回應：「我們回來了！」

ikura今天開唱前就在IG限時動態上寫下「今晚很期待」，她登台後迫不及待詢問：「聽說有60萬人來抽這次演出的票，能在這邊的真的是精英，你們是被選中的60萬之1。」粉絲聞言歡聲雷動，興奮揮舞螢光棒回應。

因為沒有翻譯，台灣粉絲們竟然能溝通無礙，Ayase直呼不可思議，稱讚大家日文程度一級棒。這是他們第3次造訪台北，從簡單生活節、Zepp到台北小巨蛋，場地規模三級跳，Ayase玩心大起，中場時帶動觀眾分層狂吼，粉絲們雖礙於場規無法跳動，但音量驚人，熱情表現讓YOASOBI相當滿意。