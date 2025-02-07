多名女優抵台參加「女神感謝祭」她最想吃小籠包

山岸綺花受訪時表示此次來台參加「TOP女神感謝祭」，邀請大家前來現場觀賞，她特別提到最喜歡台灣的小籠包和麵線，這些美食在日本難以品嚐，此次來台希望再次享用。記者季相儒／攝影

多位知名日本 AV女優，美谷朱音、山岸綺花、八木奈奈、莉莉流花、藤田柚子、栗山莉緒、美咲佳奈、善場麻美、十束流羽、前田美波、東雲梓、濱崎真緒、渚光希等人，昨天飛抵台灣，準備參加明天舉行的「TOP女神感謝祭開幕儀式」。

主辦單位表示本次活動旨在慶祝女優成人展的盛大開幕，展示女優們在成長與蛻變中的獨特魅力，融合藝術、時尚與創新元素，為觀眾帶來一場視覺與心靈的雙重盛宴。

山岸綺花受訪時表示此次來台參加「TOP女神感謝祭」，邀請大家前來現場觀賞，她特別提到最喜歡台灣的小籠包和麵線，這些美食在日本難以品嚐，此次來台希望再次享用。

八木奈奈表示曾於去年訪台，對台灣的豆花情有獨鍾，此次特別表示希望再次品嚐。

而首次來台的莉莉流花則表示，聽聞台灣的珍珠奶茶特別美味，希望有機會品嚐，並計劃前往台灣的遊樂場遊玩。