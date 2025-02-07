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多名女優抵台參加「女神感謝祭」她最想吃小籠包

記者季相儒／桃園機場即時報導
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山岸綺花受訪時表示此次來台參加「TOP女神感謝祭」，邀請大家前來現場觀賞，她特別提到最喜歡台灣的小籠包和麵線，這些美食在日本難以品嚐，此次來台希望再次享用。記者季相儒／攝影
山岸綺花受訪時表示此次來台參加「TOP女神感謝祭」，邀請大家前來現場觀賞，她特別提到最喜歡台灣的小籠包和麵線，這些美食在日本難以品嚐，此次來台希望再次享用。記者季相儒／攝影

多位知名日本AV女優，美谷朱音、山岸綺花、八木奈奈、莉莉流花、藤田柚子、栗山莉緒、美咲佳奈、善場麻美、十束流羽、前田美波、東雲梓、濱崎真緒、渚光希等人，昨天飛抵台灣，準備參加明天舉行的「TOP女神感謝祭開幕儀式」。

主辦單位表示本次活動旨在慶祝女優成人展的盛大開幕，展示女優們在成長與蛻變中的獨特魅力，融合藝術、時尚與創新元素，為觀眾帶來一場視覺與心靈的雙重盛宴。

山岸綺花受訪時表示此次來台參加「TOP女神感謝祭」，邀請大家前來現場觀賞，她特別提到最喜歡台灣的小籠包和麵線，這些美食在日本難以品嚐，此次來台希望再次享用。

八木奈奈表示曾於去年訪台，對台灣的豆花情有獨鍾，此次特別表示希望再次品嚐。

而首次來台的莉莉流花則表示，聽聞台灣的珍珠奶茶特別美味，希望有機會品嚐，並計劃前往台灣的遊樂場遊玩。

此外主辦單位表示2025年第11屆台灣成人博覽會（TAE）將於4月11日至13日在台北世貿一館C區舉行，售票將於1月10日中午12點開始，本次「TOP女神感謝祭開幕儀式」歡迎粉絲們參加，共同見證女優們的風采與魅力。

多位知名日本AV女優，善場麻美（左起）、前田美波、莉莉流花、美谷朱音、山岸綺花、...
多位知名日本AV女優，善場麻美（左起）、前田美波、莉莉流花、美谷朱音、山岸綺花、藤田柚子、東雲梓、十束流羽、美咲佳奈、栗山莉緒、八木奈奈等人，昨天下午飛抵台灣。記者季相儒／攝影

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