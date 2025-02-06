我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大谷翻譯水原一平侵占案 獲輕判關57個月

東岸熱門日本超市 將在庫比蒂諾開出西岸第一店

被扒曾同遊三亞？ 沈騰、林允爆相戀多年…兩人回應了

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林允憑藉周星馳電影「美人魚」嶄露頭角。(取材自微博)
林允憑藉周星馳電影「美人魚」嶄露頭角。(取材自微博)

「星女郎」林允和知名喜劇演員沈騰，看似八竿子打不著的兩個人，近日卻被爆出戀情，相關消息迅速成為娛樂圈熱議話題。不過，有很多網友不相信，稱沈騰比林允足足大了16歲，站在一起沒有任何CP感，兩人的工作室也先後出面闢謠。

45歲的沈騰堪稱喜劇界當紅明星，以幽默風趣的形象深入人心；29歲的林允則是憑藉周星馳電影「美人魚」嶄露頭角，之後又陸續演過「夢華錄」、「彼岸花」等劇。

據悉，早在2022年2月，就有網友表示在三亞目擊沈騰和林允在一起，不過當時這個消息並未得到太多關注。同年12月，「狗仔江小晏」跟拍林允，也曝出兩人戀情傳聞，和先前爆料不謀而合。

不只如此，網友還扒出林允多年前上開心麻花綜藝「麻花特開心」時不小心摔倒，沈騰立刻跑過來護住她，林允掉東西時，沈騰也會連忙蹲下來撿，小細節被網友解讀「兩人關係不一般」。

隨著緋聞愈傳愈烈，沈騰工作室出面闢謠，「假的！祝大家開工大吉新年快樂哈」，林允工作室隨後也發文斥假，還揚言惡意造謠將提告。

在留言區，網友則意見不一，有人認為「無風不起浪」，也有人說，「一眼假，這兩人沒CP感」、「沈騰一直都是好好先生這次肯定是被冤枉了」。

沈騰以幽默風趣的形象深入人心。(取材自微博)
沈騰以幽默風趣的形象深入人心。(取材自微博)

緋聞 周星馳

上一則

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

下一則

合約爭議未解 NewJeans公開全新團名

延伸閱讀

狂發趙露思復健影片引反感 工作室急曬萌片滅火

狂發趙露思復健影片引反感 工作室急曬萌片滅火
2024中國明星熱搜榜 冠軍不是劉亦菲 她靠「神祕感」稱霸

2024中國明星熱搜榜 冠軍不是劉亦菲 她靠「神祕感」稱霸
胖橘色瞇瞇「5b2c」？ 甄嬛傳春節馬拉松留言區好鬧

胖橘色瞇瞇「5b2c」？ 甄嬛傳春節馬拉松留言區好鬧
江映虹工作室推短片系列 說紐約「城市英雌」故事

江映虹工作室推短片系列 說紐約「城市英雌」故事

熱門新聞

趙麗穎(左)、王一博穿情侶裝？(取材自微博)

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

2025-02-03 07:00
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
「肯爺」肯伊威斯特和老婆比安卡現身葛萊美獎，比安卡全裸登場。(路透)

葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場

2025-02-02 20:25
大S（左二）過年前才出席王偉忠女兒歸寧宴。(取材自臉書)

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

2025-02-02 22:10
大S驚傳死訊，驚動全網。(取材自微博)

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

2025-02-02 21:40
孟子義就算沒有昂貴衣服襯托，依然顯得貴氣。(取材自微博)

上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要

2025-02-02 06:00

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰
紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查
大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看

大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看