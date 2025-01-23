奧斯卡入圍名單出爐 黛咪摩爾再搶后、甜茶問鼎影帝

黛咪摩爾在「懼裂」有大膽裸露，演技大突破。圖／Catchplay提供

第97屆奧斯卡 金像獎於美東時間23日上午8時30分公布入圍 名單，受到美國加州洛杉磯野火影響，延至今日公布。頒獎典禮則仍將於美國時間3月2日舉行。

甫以「懼裂」（The Substance）奪下生涯首座金球獎 影后的62歲的好萊塢女星黛咪摩爾（Demi Moore），將和「艾諾拉」（Anora）中飾演脫衣舞孃的25歲麥琪麥迪遜（Mikey Madison）、入圍10項金球獎殊榮「璀璨女人夢」（Emilia Pérez）的卡拉加斯康（Karla Sofía Gascón），以及「魔法壞女巫」（Wicked）的辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）、「我仍在此」（I'm Still Here）的費南妲托雷斯（Fernanda Torres），一同角逐本屆奧斯卡影后寶座。

影帝則由「粗獷派建築師」（The Brutalist）安德林布洛迪（Adrien Brody）、「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）、「辛辛監獄劇團」（Sing Sing）科爾曼多明戈（Colman Domingo）、 「秘密會議」（Conclave）的雷夫范恩斯、「狂人法則」（The Apprentice）的賽巴斯汀史坦（Sebastian Stan）爭奪。