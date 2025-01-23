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奧斯卡入圍名單出爐 黛咪摩爾再搶后、甜茶問鼎影帝

記者梅衍儂／即時報導
黛咪摩爾在「懼裂」有大膽裸露，演技大突破。圖／Catchplay提供
黛咪摩爾在「懼裂」有大膽裸露，演技大突破。圖／Catchplay提供

第97屆奧斯卡金像獎於美東時間23日上午8時30分公布入圍名單，受到美國加州洛杉磯野火影響，延至今日公布。頒獎典禮則仍將於美國時間3月2日舉行。

甫以「懼裂」（The Substance）奪下生涯首座金球獎影后的62歲的好萊塢女星黛咪摩爾（Demi Moore），將和「艾諾拉」（Anora）中飾演脫衣舞孃的25歲麥琪麥迪遜（Mikey Madison）、入圍10項金球獎殊榮「璀璨女人夢」（Emilia Pérez）的卡拉加斯康（Karla Sofía Gascón），以及「魔法壞女巫」（Wicked）的辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）、「我仍在此」（I'm Still Here）的費南妲托雷斯（Fernanda Torres），一同角逐本屆奧斯卡影后寶座。

影帝則由「粗獷派建築師」（The Brutalist）安德林布洛迪（Adrien Brody）、「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）、「辛辛監獄劇團」（Sing Sing）科爾曼多明戈（Colman Domingo）、 「秘密會議」（Conclave）的雷夫范恩斯、「狂人法則」（The Apprentice）的賽巴斯汀史坦（Sebastian Stan）爭奪。

另外，「璀璨女人夢」獲得13項提名，創下奧斯卡史上入圍最多的非英語電影紀錄。

安卓亞布洛迪在「粗獷派建築師」飾演懷抱美國夢的匈牙利裔猶太建築師。圖／UIP提供
安卓亞布洛迪在「粗獷派建築師」飾演懷抱美國夢的匈牙利裔猶太建築師。圖／UIP提供
在「璀璨女人夢」中演出的卡拉加斯康（Karla Sofía Gascón）入圍奧...
在「璀璨女人夢」中演出的卡拉加斯康（Karla Sofía Gascón）入圍奧斯卡獎最佳女主角。美聯社
麥琪麥迪遜在「艾諾拉」飾演性工作者，親自去俱樂部進行研究。圖／UIP提供
麥琪麥迪遜在「艾諾拉」飾演性工作者，親自去俱樂部進行研究。圖／UIP提供
提摩西夏勒梅在「巴布狄倫：搖滾詩人」大秀好歌藝。圖／探照燈影業提供
提摩西夏勒梅在「巴布狄倫：搖滾詩人」大秀好歌藝。圖／探照燈影業提供

入圍 奧斯卡 金球獎

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