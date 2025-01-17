中山美穗「最後身影」曝光 30秒特別影片獻花致意

松岡昌宏實現願望與偶像女神合作。圖/翻攝自friDay影音

由松岡昌宏主演的冬季檔日劇 「男扮女裝家政婦」邁入第7季，首集特別來賓由去年底意外過世的資深女星中山美穗 演出，電視台最後播出30秒的特別影片，安排男主角松岡昌宏以家政夫三田園薰的角色，向中山美穗獻花致意。

「男扮女裝家政婦」描述隸屬於「結家政婦介紹所」這間介紹所的三田園薫（松岡昌宏 飾），實際上並不是「家政婦」，而是男扮女裝的「家政夫」。他神出鬼沒往來不同的雇主家中，除了料理三餐、洗濯衣物、打掃環境之外，也替雇主解決各式各樣的家庭問題，揭開深藏的祕密與矛盾，同時以其高超清潔技能解決問題，以及實用家事教學；而第7季的宣傳口號相當吸睛，喊出「將以世界最快的速度為您打掃」，海報主視覺的三田園更與獵豹在非洲草原上競速，讓這部長壽劇更吸睛。

中山美穗在第一集中擔任特別來賓，與吉田榮作攜手上演時隔35年的禁忌初戀故事，劇情更暗藏驚人的反轉，中山美穗豁出去挑戰水手服造型，沒有刻意用後製回春，展現專業演員的敬業態度。

而松岡昌宏曾在2018年於TOKIO的節目中，向中山美穗告白：「我進演藝圈就是為了要跟中山美穗結婚。」他喜歡女神已經32年，這次終於實現合作演出的夢想，無奈也是最後一次的絕響。