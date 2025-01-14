陳曉懶理離婚傳聞3搭古裝女神 愛給網友彈幕點讚

陳曉（左）與毛曉彤組CP。圖／中視提供

陳曉 、毛曉彤主演的古裝劇「雲襄傳」改編自新武俠小說「千門」，陳曉這回飾演文弱書生、不擅武功，為了復仇踏入江湖，遇見武功卓越的女俠毛曉彤，兩人結識後慢慢產生情愫，劇中兩人摟戲、吻戲都沒少，3度合作CP感十足。

當陳曉聊到毛曉彤時提及，「會想到她當年的模樣，再看到她現在一步步的變化，我相信她看我應該也有這種感覺，很溫暖的一種心情」。

接到故事中「雲襄」一角時，陳曉覺得很適合當時的自己，「原本是一個沒有友情、愛情的人，下山之後來到江湖，慢慢接觸到人，才知道何為情、何為義」，雖然內心是為了復仇，但不自覺被身邊的人所感染，「慢慢發生了變化，而這種過程是我很喜歡的」，陳曉對角色的認知，敘述時就像在說一個身邊的朋友一般:「不覺得自己身上哪一點像雲襄，但我在演到某一刻時，感覺他是真實存在的一個人，像是我的一個朋友，越來越靠近我，直到住到我身體裡，這過程很魔幻。」

就連製作人梁振華接受訪問時也說，「寫劇本的時候，不瞞觀眾，陳曉就是我唯一的人選，帥氣就不用說了，總覺得他是一個特別有故事的人」。他形容陳曉很有禮貌，但話語不多，所以這次合作，沒有費勁地說服，兩人完全是一拍即合。

而陳曉確實也把男主角「雲襄」演出獨特的魅力，「書生和女俠的組合，是特別新鮮的一件事，我沒演過」，他對自己沒嘗試過的人設也充滿好奇，拍攝時就很期待最後呈現出來的成果。陳曉還透露播出時也會認真看彈幕，看大家說些什麼，「東一句、西一句挺有意思的，當有網友跟他當初想的是一樣時，有種好像看穿什麼東西，我就會給他點讚」，他認為會看他的戲或是喜歡他的人，都算是一種緣份。

拍戲過程，陳曉會關注其他演員的狀況，像是毛曉彤有一場雨中打戲，就讓他非常佩服，「那天晚上只有她一個人，要對戰10個人，從（晚上）7、8點一直拍到第二天早上，並且是在雨中」。他說如果是自己這樣拍完一天，以他的身體狀況估計第2天就會發燒，「但她沒有，她就是那麼厲害，讓所有人都驚訝」。

這次在《雲襄傳》，陳曉不負責打，甚至是挨打的程度比較多，以往他也拍過打戲，相較之下他覺得打人的難度比較大，「打別人的壓力很緊張，很怕讓別人受傷，挨打反而心理負擔沒那麼大」。