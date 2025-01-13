「海角七號」男星轉換跑道被資遣 寫10年日記摸索人性

應蔚民對房地產很有興趣，深入了解在地房價。記者／王聰賢攝影

男星應蔚民（小應）因電影「海角七號」水蛙一角爆紅，以藝名應朗丰闖蕩事業，但人生起伏不斷，元旦宣布轉戰當房仲，他接受本報專訪，分享自己的私密生活習慣，就是每天寫日記，這一寫就是10年，他說：「我每天晚上都會寫在A4紙上，反覆檢討每天的人事物。」

52歲應蔚民曾是夾子樂團主唱，也演過多部電影，2023年正式決定離開演藝圈，他原先打算考公職或當律師，但發現短期內無法達成，加上年紀的緣故才作罷。去年開始擔任醫療器材工程師，後來又轉當業務，沒想到最後竟被裁員 ，元旦開始轉戰當房仲。

應蔚民分享自己喜歡和人接觸，心細的他更是每天都會寫日記，原本寫在計算紙上，但因為10年累積實在太多，現在改寫在A4紙，他笑說：「這樣比較薄一點。」他解釋自己寫日記的原因，「我要去寫清楚，因為我想了解對方在想什麼，如果下次再見面，對方就會覺得也許上次沒有成功的對話，這一次我懂了，是不是就會對我改觀，增加彼此之間的信任。」

應蔚民坦言很多同事年紀都比他小很多，甚至小20歲，但他絲毫沒有覺得有代溝，或是自己年紀大就有包袱，反而很多事情都會向「學長」請教。同事們也都有看過「海角七號」，得知水蛙來當同事也很興奮，應蔚民說：「我沒有彎不下的腰，要我去發傳單也沒問題，為了業績我真可以拼了。」

應蔚民表示，希望當然每個月能夠 至少要接8個案子以上，然後能夠成交好幾個，他也在擔任房仲第8天就簽下第一單，未來相當被看好。被問到如果現在還有演戲和唱歌的邀約還會願意復出嗎？他直言：「不會了，我只想好好努力，我不是應朗丰了，我是應蔚民。」