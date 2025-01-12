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「國民爺爺」奪演技大獎哭了 90歲李順載上台全場淚崩

記者李姿瑩／即時報導
李順載領獎時忍不住激動落淚。圖／摘自KBS
李順載領獎時忍不住激動落淚。圖／摘自KBS

南韓「國民爺爺」李順載11日以「狗之聲」勇奪「KBS演技大賞」最大獎，高齡90歲的他上台領獎時感性致謝，一度情緒激動落淚，全場演員們也都被溫馨氛圍感染，淚流滿面起立致敬。

出道69年的李順載演過無數影視作品，至今還在大學當老師授課。他因身體健康因素考量，去年僅演出「狗之聲」，精湛的演技再次感動無數觀眾。李順載領獎時坦言，為了這部電視劇，他來回奔波片場超過20次，儘管通勤時間需要4小時，但他沒有怨言，付出的心血不輸給拍電影。

他深知年紀大了，能演出的角色有限，但他一直準備好自己，等待合適的角色上門。他也感謝KBS電視台願意給當年還是新人的他演出機會，如今曾飾演自己兒子的演員都成了自己經紀公司老闆，命運的緣分實在妙不可言。

李順載也向自己指導的學生們道歉，因為拍戲和上課時間重疊，他相當愧疚，覺得耽誤學生的期末作品。說到學生們願意包容他，李順載老淚縱橫，感謝學生鼓勵他安心拍戲，正是因為有學生們的信任和支持，讓他有機會可以站在舞台上。

台下所有藝人聽完早就泣不成聲，所有人起立鼓掌致敬，經紀公司老闆也沿路攙扶李順載，全場都對「國民爺爺」致上最高敬意。

李順載獲頒大獎。圖／摘自KBS
李順載獲頒大獎。圖／摘自KBS

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