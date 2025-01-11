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微博之夜超熱鬧…他「十指緊扣肖戰」上熱搜 她登紅毯壓軸被罵翻

娛樂新聞組／即時報導
沈騰(左起)、馬麗、趙麗穎、李冰冰、湯唯、黃曉明、肖戰一字排開走紅毯。(取材自微博)
沈騰(左起)、馬麗、趙麗穎、李冰冰、湯唯、黃曉明、肖戰一字排開走紅毯。(取材自微博)

大陸娛樂圈年度盛事「微博之夜」日前登場，當晚幾乎半個娛樂圈的明星都來了，照亮現場星光閃耀、熠熠生輝。不過，紅毯環節上卻出現爭議畫面，當7位大咖明星一起入場、引發觀眾好奇時，卻出現一名女星獨自登場，成為當晚「真正壓軸」，讓網友紛紛質問「她憑什麼？」另外，黃曉明肖戰「十指緊扣」也引起網友熱議。

典禮紅毯上，女星仍是最亮麗的一道風景，林允、李一桐、祝緒丹、辛芷蕾、白鹿、虞書欣等性感登場，不過，有著「謀女郎」稱號的劉浩存，兩套禮服卻醜上熱搜，被網友吐槽「高定但不適合」。

另外，有一個畫面是湯唯、李冰冰、趙麗穎、黃曉明、肖戰、沈騰及馬麗7位大咖一字排開走紅毯，不少網友驚訝表示「為什麼這麼多人，太搞笑了」，就在大家的震驚聲中，歌手李宇春卻接在後面「壓軸登場」，讓不少網友驚掉下巴，紛紛質疑她憑什麼壓軸，「不覺得丟臉嗎？和前一組是個咖位嗎？」

不過，也有粉絲列出她的豐功偉業，點出李宇春現在的身分已經超越單純的歌手藝人，所以才能多次在大型典禮中壓軸出場。

肖戰同樣是當晚熱搜話題人物，高顏值的他穿著紅色西裝出場，成為粉絲心中的最佳新郎代表，還有不少「陳情令」劇迷關注他和王一博的互動，可惜兩人座位有些距離，並沒有特別的同框鏡頭。

就在千萬粉絲垂涎肖戰之際，竟有人大膽和他十指緊扣，原來是和肖戰一起站上紅毯的黃曉明，不知為何一伸手就和肖戰十指緊扣。正好肖戰演出最新的「射鵰英雄傳」，和黃曉明先前演過「神鵰俠侶」正好是金庸武俠小說中的連貫作品，粉絲也就順勢笑看這個巧合，還有人戲稱黃曉明意外成為「微博之夜」最大贏家。

李宇春「壓軸登場」引發網友質疑。(取材自微博)
李宇春「壓軸登場」引發網友質疑。(取材自微博)
黃曉明(左)主動牽住肖戰。(取材自微博)
黃曉明(左)主動牽住肖戰。(取材自微博)

肖戰 黃曉明 微博

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