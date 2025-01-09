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金掃帚獎提名出爐… 成龍、向佐上榜 「這兩位」沒入列惹質疑

娛樂新聞組／即時報導
楊冪主演「沒有一頓火鍋解決不了的事」招來不少批評。（取材自微博）
楊冪主演「沒有一頓火鍋解決不了的事」招來不少批評。（取材自微博）

第16屆中國電影金掃帚獎評選投票日前開啟，共設置最令人失望影片、最令人失望導演、最令人失望編劇、最令人失望男演員、最令人失望女演員五個獎項。網友最關心的男女主角部分，包括成龍、向佐、沈騰、張淼怡、古力娜札、張雨綺等都上榜，但有網友好奇，「749局」的王俊凱和「沒有一頓火鍋解決不了的事」的楊冪，為何不在列？

第一輪投票中，「動物園裡有什麼？」、「花千骨」、「大『反』派」、「749局」、「來自汪星的你」、「末路狂花錢」、「沒有一頓火鍋解決不了的事」、「雲邊有個小賣部」、「傳說」等20部電影入圍最令人失望影片。

最令人失望男主角包括包貝爾、賈冰、李程彬、成龍、邊程、沈騰、向佐、吳鎮宇等；女主角則有陳都靈、李嘉琦、古力娜札、張淼怡、張雨綺、郭碧婷等上榜。

但有網友發現，楊冪主演的「沒有一頓火鍋解決不了的事」和王俊凱的「749局」，明明同時入圍最令人失望影片、導演、編劇，但兩人卻沒有入列最令人失望男女演員，和「花千骨」、「大『反』派」比起來，明顯「幸運」很多。

有網友猜測，「很可能是被公關掉了」，還有人直指，如果王俊凱和楊冪入選，極有可能會拿下最令人失望男女演員。據悉，楊冪早前就拿過三次最令人失望女演員，王俊凱也被提名過兩次。

據了解，金掃帚獎是由「青年電影手冊」主辦發起的華語電影史上首個為年度最差影片頒發的獎項。此前，林志玲、楊冪、張柏芝、景甜、劉亦菲、肖戰、李現、鄭愷、 鄧超、甄子丹、孫紅雷等當都選過最令人失望男女演員，而王寶強、王晶、馮小剛、張藝謀、陸川則曾上榜最令人失望導演。

金掃帚獎最後將產生最令人失望影片3部，最令人失望導演2名，最令人失望編劇1名，最令人失望男星1名，最令人失望女星1名。

成龍入圍最令人失望男主角。（取材自微博）
成龍入圍最令人失望男主角。（取材自微博）
王俊凱主演的「749局」躲過最令人失望男演員，引發質疑。（取材自微博）
王俊凱主演的「749局」躲過最令人失望男演員，引發質疑。（取材自微博）

楊冪 成龍 投票

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