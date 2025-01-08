新年學穿搭 JISOO帥搭飛行員外套 楊紫玫瑰粉上身

JISOO演繹TOMMY HILFIGER 2025新年限量系列。圖／TOMMY HILFIGER提供

新年節假日期間，拜訪親友以及出遊穿搭 更需要具有新春的討喜感。TOMMY HILFIGER新年限量系列由品牌大使JISOO演繹，美式經結合學院風帶來率性女孩的元氣能量。MICHAEL KORS 2025新年系列以象徵好人緣的玫瑰水晶粉為主色調，整體呈現溫柔氣韻。

JISOO身穿TOMMY HILFIGER紅色連身裙搭配帥氣的雙面穿飛行外套，女人味與個性搭配出絕佳的平衡，有如韓劇 校園劇中充滿性格魅力的大女主，充滿青春活力氣息，JISOO演繹的宣傳照一出，社群也有粉絲們Po出入手同款外套準備作為新年戰袍。

TOMMY HILFIGER 2025 新年限量系列透過鮮豔飽滿的色彩體現了新年的節慶氣息之餘，也維持品牌一貫的美式經典優雅，其中包含代表蛇的傳統繩結LOGO，設計出現在許多經典重現的單品如針織開襟衫、刺繡運動衫以及緹花編織襯衫之中。

由MICHAEL KORS亞太區代言人楊紫演繹的MICHAEL KORS 2025新年系列以特殊工藝打造玫瑰水晶粉的丹寧面料紋理呈現，品牌人氣主打星Jordi小折包也在2025新年系列換上玫瑰水晶粉色包身，以獨特印染工藝製成在皮革上經過反覆印染，呈現逼真的丹寧面料紋理，為Jordi Bag帶來不同的個性選擇。