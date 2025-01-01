陳德容滑跤蕭薔伸手「一簾幽夢」姐妹不再劍拔駑張

陳德容（右）滑了一下，蕭薔伸左手去扶。圖／摘自東方衛視

瓊瑤 今年年12月4日辭世，享壽86歲，大陸各家衛視跨年晚會紛紛緬懷瓊瑤，東方衛視網羅大小「婉君」俞小凡、金銘以及「一簾幽夢」姐妹「綠萍」蕭薔、「紫菱」陳德容，其中陳德容唱到「徒留一簾幽夢」時差點滑跤，蕭薔還伸手要扶；湖南衛視則有蘇有朋 、黃曉明 合體，另新版小燕子黃奕現身浙江衛視，3場不約而同演唱還珠格格主題曲「當」。

瓊瑤1989年前往大陸開啟兩岸合拍戲契機，從1990年的「六個夢」系列、「蒼天有淚」，1998年播出的「還珠格格」，創下驚人的收視奇蹟，原本名不見經傳的趙薇暴紅，來台環島之旅大受歡迎，該劇也捧紅林心如、蘇有朋、范冰冰，重播、翻拍不斷，今年還登上Netflix，「瓊瑤現象」至今不墜。

其中「六個夢」的「婉君」，正由昨晚現身的俞小凡、金銘主演，立委高金素梅當年演俞小凡身邊丫嬛。金銘當年演出時才8歲，如今44歲依舊童顏，她和俞小凡長達34年未見，兩人感嘆以前聯繫不似如今方便，俞小凡哽咽承認近鄉情怯。

這段懷念瓊瑤的「翩然有你」由蔡琴演唱瓊瑤和劉家昌的曠世名曲「庭院深深」拉開序幕，接著俞小凡和金銘分別以白、藍裝扮合唱「婉君」，歌聲和外型同樣溫婉怡人。

1996年版的「一簾幽夢」也是瓊瑤劇經典，「綠萍」蕭薔和「紫菱」陳德容劇中為了搶「楚濂」林瑞陽頭破血流，時隔28年，兩人雙雙微露酥胸同場合唱「一簾幽夢」，蕭薔不愧獅子女王冷靜霸氣，陳德容下樓時一度踩滑踉蹌，蕭薔立刻伸出左手扶她腰，有種姐妹情深感，以往的劍拔駑張已不復見，雙姝魅力襲捲全場。除了4位「瓊女郎」，最後還加上胡夏等藝人大合唱「還珠格格」主題曲「當」。