「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了
迎接2025年，各地跨年晚會熱鬧非凡，中國湖南衛視跨年晚會31日晚登場，曾是韓女團「宇宙少女」成員的女星程瀟，與演員陳哲遠搭檔演唱一曲「迷迭香」，俊男美女深情對唱，狂閃粉紅泡泡，但陳哲遠卻意外被抓包對嘴忘拿麥克風畫面，引發網友熱議。
28歲陳哲遠曾在選秀節目「流行之王」決賽中晉級，並加入男團「Mr.BIO」正式出道，去年搭檔趙露思主演「偷偷藏不住」爆紅，躍升為中劇男神，31日在湖南衛視跨年晚會合體程瀟表演「迷迭香」，畫面中，他先是開嗓獻唱，隨後程瀟在舞台另一頭曼妙歌舞，他牽著女方的手走下階梯，2人邊唱邊舞，畫面唯美，但原本應該手牽手對唱，歌聲響起，他卻似乎忘了拿起麥克風，成了有歌聲卻未見張開口的詭異畫面。
陳哲遠對嘴忘拿麥影片曝光後，網友一時間瘋狂標記「陳哲遠假唱忘記拿麥」，紛紛留言：「這個也太假唱，太明顯了吧」、「遠遠要失眠了」，不過也有粉絲緩頰：「感覺應該是太緊張了吧，加上有點沒反應過來，憨憨地又給大家送笑果了」也有網友認為應是和聲較大，導致掩蓋陳哲遠歌聲。
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