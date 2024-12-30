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吐劉文正、費玉清內幕 陳昇認劉家昌火爆「恐嚇人」

記者林士傑／即時報導
陳昇自嘲老狗變不出新把戲。記者沈昱嘉／攝影
陳昇自嘲老狗變不出新把戲。記者沈昱嘉／攝影

66歲的陳昇明天要跟歌迷一起跨年，30日強忍退化性脊椎炎不適，貼著藥膏彩排，談及59歲郭富城、63歲劉德華保養得宜，他直讚真的太強，「人家資質比較好，我就死台客」。他坦言很多器官隨著年事已高退化，無法抵抗地心引力，但這次終於記熟歌詞，40首歌都背熟了嗎？他笑說：「剛剛彩排就凸槌了。」

「大波浪」跨年演唱會是陳昇第30場跨年個唱，恩師劉家昌月初癌逝，他說沒被通知出席告別式，上次聯絡是受邀前往新加坡演出，大讚恩師活得很帥，「年紀夠大了，適得其所」。他曾任劉家昌製作助理，幫忙打雜、採買，透露亡師個性火爆，「歌手唱不好，老師就拿掃把進錄音室，幾乎每個都被恐嚇過」，應包含劉文正、費玉清，鳳飛飛等。

今年跨年遍地開花，鄰近的大巨蛋有張惠妹、五月天則在桃園，陳昇自嘲老狗變不出新把戲，這次舞台以波浪為主題，搭配燈光營造出震撼視覺，「有些東西都練了30年，要煉出油來，練出光來」。

他明年2月結束在加州的演出之後，接著要前往紐約、阿根廷火地島、巴西以及荷蘭，顧及孫子即將出生，他說老婆叮嚀旅程別安排太長，10月則計畫飛往法國尼斯，他說：「現在做事情就是趣味掛帥。」

跨年 劉家昌 新加坡

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